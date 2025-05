Google Veo 3 genera video senza filtri

Una delle novità più interessanti (e inquietanti allo stesso tempo) annunciate al Google I/O 2025 è Veo 3. Il modello permette di generare video fino a risoluzione 4K con effetti sonori, rumori di sottofondo e dialoghi sincronizzati con il movimento delle labbra. Nonostante i filtri implementati dall’azienda di Mountain View, molti utenti sono riusciti ad ottenere deepfake video che sembrano molto reali.

Veo 3 genera video di news e disastri

Veo 3 è al momento accessibile solo agli utenti statunitensi tramite app Gemini e Flow. È necessario però sottoscrivere il nuovo abbonamento Google AI Ultra a 249,99 dollari. Google sottolinea che ci sono blocchi per evitare richieste e risultati pericolosi. Una giornalista di The Verge ha scoperto che questi filtri non sono molti efficaci e che il modello più generare dialoghi non inclusi nel prompt testuale.

La potenza di Veo 3 è chiaramente evidente dai video dimostrativi pubblicati da Google DeepMind su YouTube. Questo è uno dei più visti:

Veo 3 permette però di generare deepfake molto realistici, come l’annuncio in TV dell’incendio sulla Space Needle di Seattle. Diversi esempi sono stati condivisi sui social network da molti utenti. Su Threads è stato pubblicato un video che annuncia la morte del Segretario alla Difesa (Pete Hegseth) dopo aver bevuto un litro di vodka.

Su X c’è l’imbarazzo della scelta. Diversi video sono talmente perfetti che sembrano clip di film reali.

Un utente ha unito vari video per mostrare la qualità di Veo 3:

I did more tests with Google's #Veo3. Imagine if AI characters became aware they were living in a simulation! pic.twitter.com/nhbrNQMtqv — Hashem Al-Ghaili (@HashemGhaili) May 21, 2025

Questo mostra una versione AI di Jurassic Park (e forse c’è anche la violazione del copyright):

Used Veo 3 to imagine if Jurassic Park was real. This entire thing is AI! Things are gonna get weird #Veo3 #ai #JurassicPark #JurassicWorld pic.twitter.com/hgw4RQkgAw — Ian (@IanSharar) May 24, 2025

Non mancano infine video che evidenziano gli errori del modello, come quello in cui Will Smith mangia spaghetti crudi: