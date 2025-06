Imagen 4 è disponibile: prova gratis il nuovo modello di Google

Avvistato inizialmente durante l’evento I/O 2025, la nuova famiglia di modelli Imagen 4 addestrati da Google per il text-to-image è ora disponibile. L’accesso in anteprima è consentito a pagamento attraverso l’API di Gemini (0,04 dollari per ogni immagine creata) e come test gratuito limitato all’interno del Google AI Studio.

Imagen 4 e Imagen 4 Ultra per il text-to-image

Non uno, ma due modelli: quello base e la variante Ultra (in questo caso il prezzo sale a 0,06 dollari) che promette notevoli miglioramenti su ogni fronte. Stando a quanto affermato da bigG, è in grado di seguire in modo preciso le istruzioni fornite nel prompt, dando vita a un risultato finale dalla qualità e dalla fedeltà superiori rispetto a quanto consentito dalle generazioni e dalle alternative della concorrenza.

Uno degli aspetti chiave, un vero e proprio benchmark quando si tratta di creare immagini con l’AI, è il rendering dei testi. Google offre una dimostrazione concreta delle abilità di Imagen 4 con l’allegato qui sotto, un fumetto ricco di dettagli in cui ogni elemento è stato deciso dall’utente.

Tutte le immagini create con i nuovi modelli di bigG includono in watermark non visibile, come previsto dall’iniziativa SynthID messa in campo dal gruppo.

Come provare subito gratuitamente Imagen 4

Rimandiamo al blog ufficiale (link a fondo articolo) e sito ufficiale di DeepMind per una galleria più estesa delle capacità di Imagen 4. Come anticipato in apertura, su Google AI Studio è possibile mettere alla prova gratuitamente la tecnologia. Qui sotto il risultato ottenuto con la seguente richiesta.

Illustrazione per un articolo editoriale sulla creazione di immagini con l’intelligenza artificiale. Lo stile dev’essere colorato, includere elementi astratti e una mano che disegna su un foglio.

Ecco un altro esempio, con un prompt diverso, che ci siamo fatti suggerire da Gemini.