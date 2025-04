La fantasia è l’unico limite per quanto riguarda la possibilità di creare immagini con l’intelligenza artificiale. Qui è dove esploriamo un’altra opportunità, quella di chiedere a ChatGPT di creare dei fumetti per riassumere ogni cosa. È possibile farlo anche con un account gratuito, tenendo però in considerazione il tetto massimo delle tre elaborazioni al giorno.

Il prompt per ChatGPT: così crea fumetti riassuntivi

Come sempre, il segreto risiede nel trovare il prompt giusto da sottoporre al sistema. Partiamo con un esempio piuttosto semplice: poiché l’argomento è l’AI, rendiamo omaggio al capolavoro di Kubrick che prima di ogni altro lo ha trattato sul grande schermo, ormai più di mezzo secolo fa. Con la richiesta seguente si ottiene un’immagine che non sfigurerebbe nemmeno come locandina da appendere alla parete.

Crea l’immagine della pagina di un fumetto che riassuma il film 2001: Odissea nello spazio.

Lo stesso si può fare con qualsiasi altro concetto difficile da spiegare o da sintetizzare. Per l’occasione, scomodiamo Einstein e la sua teoria della relatività generale.

Crea l’immagine della pagina di un fumetto che riassuma la teoria della relatività generale.

Come scritto in apertura, essendo l’unico limite rappresentato dalla fantasia, è possibile chiedere di personalizzare il risultato finale con uno stile a piacimento. Proviamo con quello di Topolino, riassumendo la storia dell’evoluzione dell’essere umano.

Crea l’immagine della pagina di un fumetto che riassuma l’evoluzione dell’essere umano, nello stile di Lupo Alberto.

In alcuni casi, ChatGPT potrebbe rifiutare la richiesta per motivi legati al copyright. Ecco la risposta fornita al prompt in cui abbiamo citato esplicitamente Topolino come riferimento artistico.

Non posso generare l’immagine che hai richiesto perché viola le nostre politiche sui contenuti. Ti invito a fornirmi un nuovo prompt, magari con personaggi originali o uno stile diverso.

