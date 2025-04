Come trasformare una foto in action figure con ChatGPT

Dopo l’invasione delle immagini in stile Ghibli, è la volta delle action figure: qui è dove ti spieghiamo come crearne una con ChatGPT. Segui questo breve tutorial per ottenere il risultato che vuoi, in modo semplice e veloce, i passaggi sono pochi e alla portata di tutti. Inoltre, è possibile farlo anche gratuitamente, senza abbonamento.

Come creare action figure con ChatGPT

Qui sotto l’immagine di partenza, presa dall’archivio di Unsplash. Qualsiasi altra fotografia del soggetto (se stesso o altri) andrà bene. È meglio se si tratta di un’inquadratura a figura intera.

Ecco la richiesta per l’AI, da sottoporre a ChatGPT. È riportata anche più avanti nell’articolo, per facilitare il copia-incolla.

Ecco di seguito il risultato finale, pronto da condividere sui social network.

La guida: i passi da seguire

Apri l’applicazione di ChatGPT su smartphone o nel browser del computer all’indirizzo chatgpt.com; seleziona l’immagine da caricare attraverso il pulsante + ; utilizza il prompt riportato consigliato, personalizzandolo in base ai tuoi gusti.

Tutto qui, non serve altro. Va ricordato che per gli utenti gratuiti (che non hanno un abbonamento premium) è prevista una limitazione: possono creare fino a un massimo di tre immagini al giorno con ChatGPT.

Il prompt

La parte più importante è quella relativa al prompt ovvero alla richiesta da sottoporre. Ne riportiamo un esempio suggerito di seguito, ma per ottenere un risultato il più possibile vicino alle proprie aspettative è necessario personalizzarlo. Per facilitare l’operazione abbiamo colorato le parti che consigliamo di modificare.

Utilizzando la mia foto, crea una action figure realistica di me stesso in un blister, in stile giocattolo da collezione di alta qualità. La figura deve essere in posizione eretta. Il blister deve avere un’intestazione ROSSA con il testo CREATO CON CHATGPT in grandi lettere BIANCHE. Includi gli accessori negli scomparti sul lato DESTRO della figura: un NOTEBOOK, una MONITOR e una TASTIERA. Lo sfondo del blister dovrebbe essere GRIGIO SCURO. Assicurati che l’action figure mantenga i miei lineamenti del viso e l’aspetto generale dalla foto caricata, con un’espressione SORRIDENTE, rendi l’immagine in dettaglio con una qualità fotorealistica.

Restando in tema, già un anno e mezzo fa abbiamo pubblicato su queste pagine il tutorial per trasformare qualsiasi soggetto in un FUNKO POP! sfruttando l’AI di Microsoft Designer.