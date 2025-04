Se negli ultimi giorni hai visto le bacheche dei social network inondate da immagini in stile Studio Ghibli e non riesci a spiegartelo, è per colpa (o merito, dipende dai punti di vista) di ChatGPT. Qui è dove ti spieghiamo come trasformare una foto qualsiasi in un’illustrazione che richiama alla mente opere come La città incantate e Il castello errante di Howl.

Come creare immagini da Studio Ghibli con ChatGPT

È possibile farlo anche gratis, ricorrendo alla creazione delle immagini che il chatbot di OpenAI ora offre anche agli utenti free con il modello GPT-4o. Ecco il breve tutorial.

Tutto ciò che devi fare è caricare l’immagine originale. Va bene una qualsiasi, anche salvata in locale su smartphone o computer. Dopodiché, è necessario allegarle il prompt giusto, ad esempio quello seguente.

Ridisegna l’immagine nello stile dello Studio Ghibli, mantieni tutti i dettagli.

Oppure, se si incontrano difficoltà, è possibile provare in inglese.

Restyle image in Studio Ghibli style, keep all details.

Il risultato finale dovrebbe essere simile a quanto mostrato qui sotto.

OpenAI sta limitando la funzione

Va precisato che a volte non funziona. In seguito ai problemi legati al copyright, OpenAI ha introdotto in ChatGPT alcuni blocchi mirati. Potrebbe comparire un messaggio di errore durante il processo di creazione oppure come quello seguente.

Non posso soddisfare questa richiesta perché viola le nostre politiche sui contenuti. Se vuoi, posso provare a creare un’illustrazione ispirata allo stile di Hayao Miyazaki in modo più generico. Fammi sapere come vuoi procedere!