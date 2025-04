Come trasformare una foto in un Funko Pop con ChatGPT

Dopo aver visto come sfruttare l’intelligenza artificiale generativa di ChatGPT per trasformare una qualsiasi immagine con lo stile inconfondibile del maestro Hayao Miyazaki e dello Studio Ghibli (non funziona quasi più per motivi di copyright) e in un action figure, vediamo come fare altrettanto per dar vita a un Funko Pop personalizzato. Sembra essere questa la nuova tendenza che sta spopolando sui social.

Come creare un Funko Pop con ChatGPT

Prendiamo come riferimento l’immagine di Unsplash riportata qui sotto. Dopo aver aperto l’interfaccia del chatbot, via applicazione oppure all’indirizzo chatgpt.com, è sufficiente eseguirne l’upload attraverso il pulsante + , allegando la richiesta seguente.

Si può partire da un prompt di questo tipo, specificando solo un paio di dettagli come il nome e il colore principale della scatola. Qui sotto il risultato.

Trasformami in un personaggio Funko Pop esattamente come quello del riferimento. Devo essere nella scatola. Mi chiamo PINCO PALLINO. Il colore principale del box è il BLU.

Ovviamente, la richiesta può essere personalizzata sulla base dei propri desideri, ad esempio includendo i dettagli su eventuali oggetti da includere. Funziona anche con fotografie non a figura intera, come questa. Ecco un altro esempio.

Trasformami in un personaggio Funko Pop esattamente come quello del riferimento. Devo essere nella scatola con UN FIORE IN MANO. Mi chiamo RAGAZZA IN ROSSO. Il colore principale del box è il GIALLO.

A volte si possono verificare errori, come per i piedi dell’immagine qui sopra che escono dalla scatola. C’è da metterlo in conto.

Anche in questo caso l’unico limite è quello dettato dalla fantasia. Ricordiamo che per gli utenti free di ChatGPT è previsto un limite pari a tre immagini da generare ogni giorno, dopodiché il servizio si rifiuta di accettare altre richieste. Chi invece ha sottoscritto un abbonamento premium non deve fare i conti con questa restrizione.