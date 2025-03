ChatGPT limita la generazione di immagini, troppa richiesta

Il boom di popolarità della nuova funzione di generazione di immagini di ChatGPT ha messo in ginocchio l’infrastruttura di OpenAI. L’azienda si è vista costretta a imporre un limite temporaneo alle richieste per evitare il collasso totale.

Sam Altman, CEO di OpenAI, non ha usato mezzi termini per descrivere la situazione su X: “È super divertente vedere le persone entusiaste delle immagini che può generare ChatGPT, ma le nostre GPU si stanno sciogliendo“. Un grido d’aiuto che la dice lunga sulla pressione a cui sono sottoposti i server dell’azienda.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.

but our GPUs are melting.

we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!

chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.

— Sam Altman (@sama) March 27, 2025