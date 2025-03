OpenAI aggiorna GPT-4o: ChatGPT più preciso e potente

OpenAI ha annunciato un nuovo aggiornamento per GPT-4o, il modello che fa girare il popolare ChatGPT. L’update introduce diversi miglioramenti rispetto alla versione GPT-4o rilasciata il 29 gennaio.

Sul sito di benchmarking LMArena, si è qualificato al secondo posto, superando persino il proprio GPT-4.5 lanciato il mese scorso. Rispetto a GPT-4o (2025-01-29) di ChatGPT, questo modello aggiornato ha ottenuto 30 punti in più. Nelle categorie chiave in cui prima era in ritardo, GPT-4o ha fatto progressi significativi. In matematica è passato dal 14° al 1° posto. Nei prompt difficili, è balzato dal 7° al 1° posto. Nel coding si è piazzato addirittura al primo posto, un salto notevole rispetto alla quinta posizione.

Secondo OpenAI, il modello migliorato eccelle nel seguire istruzioni dettagliate, soprattutto quando i prompt contengono richieste multiple. Ha anche affinato la sua capacità di affrontare problemi tecnici e di coding complessi. Inoltre, le risposte del modello sono più intuitive, creative e contengono meno emoji.

GPT-4o got an another update in ChatGPT!

What's different?

– Better at following detailed instructions, especially prompts containing multiple requests

– Improved capability to tackle complex technical and coding problems

– Improved intuition and creativity

– Fewer emojis 🙃

— OpenAI (@OpenAI) March 27, 2025