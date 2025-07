GPT-5 a inizio agosto: manca solo l'annuncio di OpenAI

OpenAI annuncerà e renderà disponibile GPT-5 a inizio agosto. A dare il lancio per certo entro le prossime settimane è un articolo pubblicato da The Verge. Se ne discute ormai da tempo e, nell’ultimo periodo, si sono intensificate le indiscrezioni. L’ultima è di poche ore fa e fa riferimento a un lancio in contemporanea con Sora 2.

OpenAI pronta al lancio di GPT-5

Cosa sappiamo del nuovo modello? Sarà in grado di svolgere diverse funzioni, in linea con le aspettative del momento. Stando a quanto emerso, avrà in dotazione le abilità di 03 e altre tecnologie . È lecito attendersi fin da subito una sua integrazione per gli account premium di ChatGPT.

Sappiamo anche che tra gli obiettivi di OpenAI c’è quello di semplificare le modalità di assegnazione dei nomi, arrivata a generare parecchia confusione.

Staremo a vedere se il modello avrà la capacità di definire un nuovo standard di riferimento per il settore AI, oggi più che mai popolato da alternative, alcune delle quali provenienti dall’Estremo Oriente.

Dal canto suo, OpenAI non ha rilasciato commenti all’indiscrezione. Un eventuale lancio di GPT-5 a inizio agosto risulterebbe in linea con la voce di corridoio circolata il mese scorso, che ha ipotizzato un rilascio proprio entro l’estate.

Ricordiamo che la società guidata da Sam Altman è anche alle prese con quello che ha tutti i connotati di un progressivo allontanamento da Microsoft, partner che le ha permesso di crescere in modo repentino negli ultimi anni. Lo testimoniano, tra le altre cose, le strette di mano con Google per il cloud e con Oracle per la realizzazione di un data center.

Le skill di GPT-5 potrebbero evolvere ulteriormente le modalità di interazione con ChatGPT, estendendone le abilità al di fuori della conversazione con il chatbot, come già dimostrato con il lancio di Agent che permette all’intelligenza artificiale di svolgere attività complesse come la navigazione o un acquisto online.