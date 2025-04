Nuovi modelli GPT: aumenta la confusione dei nomi

OpenAI ha annunciato tre nuovi modelli della serie GPT-4.1 dedicati principalmente alla programmazione. Offrono prestazioni superiori a GPT-4o e GPT-4o mini in diversi compiti, ma saranno accessibili esclusivamente agli sviluppatori. L’azienda californiana ha inoltre deciso di ritirare GPT-4.5. Il CEO Sam Altman ha promesso di semplificare i nomi entro l’estate.

OpenAI sviluppa due famiglie di modelli: GPT e o. Finora ai nuovi modelli è stato assegnato un numero crescente per indicare capacità e prestazioni superiori a quelle della precedente generazione. GPT-4.5 è stato annunciato a fine febbraio, in attesa di GPT-5. È disponibile agli sviluppatori tramite API. L’azienda californiana ha comunicato il ritiro entro il 14 luglio, quando verrà sostituito da GPT-4.1.

Il modello GPT-4.5 sarà ancora accessibile tramite ChatGPT agli abbonati (che non potranno usare le tre versioni di GPT-4.1). Sam Altman aveva comunicato che GPT-4.5 sarebbe stato l’ultimo modello senza capacità di ragionamento. Il lancio di GPT-4.1 conferma che i piani sono cambiati. Gli utenti non abbonati possono invece utilizzare GPT-4o tramite ChatGPT.

Il nuovo modello GPT-4.1 non è superiore a GPT-4.5 in ogni compito (ciò spiegherebbe il numero inferiore), ma è più veloce e meno costoso. I miglioramenti introdotti con GPT-4.1 verranno gradualmente aggiunti a GPT-4o, l’unico accessibile a tutti gli utenti (abbonati e non).

how about we fix our model naming by this summer and everyone gets a few more months to make fun of us (which we very much deserve) until then?

— Sam Altman (@sama) April 14, 2025