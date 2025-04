OpenAI rilascerà o3 e o4-mini, GPT-5 in ritardo

Sam Altman ha annunciato un cambio di piani. Contrariamente a quanto comunicato a metà febbraio, OpenAI rilascerà il modello o3. Previsto anche il lancio del modello o4-mini nelle prossime settimane. Il modello unificato GPT-5 è in ritardo.

OpenAI sviluppa due famiglie di modelli separati: serie GPT e serie o. Questi ultimi hanno capacità di ragionamento. Il CEO aveva comunicato il 12 febbraio che le due famiglie verranno unificate a partire da GPT-5, quindi gli utenti non dovranno più scegliere il modello per ChatGPT. Il modello GPT-4.5, annunciato il 27 febbraio, è l’ultimo senza capacità di ragionamento.

Altman aveva aggiunto che il modello o3 non sarebbe stato rilasciato, in quanto le sue capacità verranno integrate in GPT-5 (accessibile anche senza abbonamento con alcune limitazioni). A fine febbraio ha comunicato che OpenAI aveva quasi terminato le risorse hardware (GPU). Il 1 aprile ha avvertito gli utenti che i prossimi lanci potrebbero subire ritardi. La previsione si è verificata:

change of plans: we are going to release o3 and o4-mini after all, probably in a couple of weeks, and then do GPT-5 in a few months.

there are a bunch of reasons for this, but the most exciting one is that we are going to be able to make GPT-5 much better than we originally…

— Sam Altman (@sama) April 4, 2025