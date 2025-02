OpenAI cancella modello o3, in arrivo GPT-5 unificato

Sam Altman ha appena annunciato un cambio di rotta che ha colto di sorpresa molti. o3 è stato di fatto cancellato. O meglio, non sarà più distribuito come modello a sé stante.

Al suo posto, OpenAI punta tutte le sue fiches su GPT-5. Uun modello che, a detta di Altman, integrerà gran parte delle sue tecnologie, incluso lo stesso o3. L’obiettivo è quello di offrire un prodotto semplificato e accessibile, che permetta all’intelligenza artificiale di “funzionare e basta“. Gli utenti non dovranno più preoccupare di scegliere tra una miriade di modelli e opzioni.

OPENAI ROADMAP UPDATE FOR GPT-4.5 and GPT-5:

We want to do a better job of sharing our intended roadmap, and a much better job simplifying our product offerings.

We want AI to “just work” for you; we realize how complicated our model and product offerings have gotten.

We hate…

— Sam Altman (@sama) February 12, 2025