GPT-5 è vicino: il rilascio entro l'estate

L’attesa per GPT-5 sta per giungere al termine. La conferma è giunta direttamente da Sam Altman, che colloca la finestra di lancio in modo generico nel periodo estivo. Sono pochi i dettagli fin qui trapelati in merito al nuovo modello e alle sue capacità, anche se è lecito attendersi un significativo passo in avanti rispetto alla generazione attuale.

Sam Altman sull’arrivo del modello GPT-5

Ecco quanto dichiarato ai microfoni di Andrew Mayne, ex dipendente OpenAI tornato a parlare con il suo vecchio capo per il podcast ufficiale dell’organizzazione. Di seguito lo streaming della puntata integrale.

Probabilmente quest’estate, non so esattamente quando.

Con la stessa tempistica, Altman ha già promesso di voler risolvere il problema legato alla confusione creata dai nomi scelti: GPT-4o, GPT-4o mini, GPT-4.1, GPT-4.1 mini, GPT-4.1 nano, GPT 4.5.

Sull’AGI e la pubblicità in ChatGPT

Un altro tema toccato è quello relativo all’AGI, la cosiddetta intelligenza artificiale forte (o generale). Secondo il CEO, la definizione da attribuire a un’AI di questo tipo cambia con il tempo e con le evoluzioni di un settore in rapida crescita.

In molti sensi, se avessi chiesto a me o a chiunque altro di proporre una definizione di AGI cinque anni fa… la definizione che molte persone avrebbero dato allora è ora, in pratica, ampiamente superata.

Infine, Altman ha confermato che al momento non c’è la volontà di introdurre pubblicità in ChatGPT, nemmeno nella sua versione gratuita. Non è questa la strada che OpenAI ha intenzione di percorrere per monetizzare il servizio.

Cosa sappiamo di GPT-5? Tra i suoi obiettivi dichiarati c’è quello di ridurre il model switching ovvero il continuo passaggio da un modello all’altro per svolgere compiti diversi. Il ritardo fin qui accumulato è da imputare a diversi fattori: a una sostanziale mancanza di dati sui quali basare la fase di addestramento e a una disponibilità a un certo punto ritenuta non sufficiente per quanto riguarda la potenza di calcolo.