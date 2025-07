Acquisizione NetCo da TIM: UE avvia indagine su KKR

La Commissione europea aveva approvato l’acquisizione di NetCo da parte di KKR a fine maggio 2024. Oggi ha però avviato un’indagine sulla società di investimenti in quanto avrebbe fornito informazioni errate o fuorvianti durante il procedimento relativo alla transazione.

Possibili sanzioni per KKR

Optics Bidco (sussidiaria di KKR) ha acquisito NetCo per 22 miliardi di euro. NetCo era la società costituita da TIM che gestiva la rete fissa primaria e dorsale di TIM (infrastruttura che collega la centrale all’armadio di strada). Comprende anche FiberCop, joint venture tra KKR e TIM che gestiva la rete fissa secondaria (infrastruttura che collega gli armadi di strada alle abitazioni degli utenti).

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione senza condizioni il 30 maggio, dopo aver valutato che l’operazione non avrebbe avuto un impatto negativo sulla concorrenza nel mercato all’ingrosso dei servizi di accesso alla banda larga. In dettaglio, l’entità risultante dalla fusione non sarebbe stata in grado di deteriorare le condizioni di accesso ai servizi passivi, né di porre fine a tale accesso, grazie agli accordi a lungo termine che FiberCop ha stipulato con diversi richiedenti l’accesso, tra cui Fastweb e Iliad.

Oggi è stata tuttavia aperta un’indagine per verificare se KKR ha fornito informazioni errate o fuorvianti su questo accordi. Le notifiche e le richieste di informazioni sono le principali fonti per l’esame delle fusioni e delle acquisizioni da parte della Commissione. La loro accuratezza e completezza sono pertanto essenziali per una valutazione efficace.

La Commissione potrebbe imporre sanzioni a KKR e revocare la decisione adottata in quanto basata su informazioni errate. Un portavoce di KKR ha dichiarato: