TikTok e YouTube non proteggono i minori online

Ofcom (equivalente britannica dell’italiana AGCOM) ha pubblicato un report che descrive le misure già attive o che verranno implementate dalle piattaforme per rafforzare la protezione dei minori online. Snap, Meta e Roblox hanno promesso nuove soluzioni, mentre TikTok e YouTube non apporteranno nessun cambiamento all’algoritmo dei suggerimenti. Nessuna delle aziende ha implementato un sistema efficace per la verifica dell’età.

TikTok e YouTube rischiano indagini e sanzioni?

Circa due mesi fa, Ofcom ha chiesto informazioni a Meta (Facebook e Instagram), Snap, Roblox, TikTok e YouTube sulle misure adottate per garantire la protezione dei minori sulle loro piattaforme. In seguito alle risposte pervenute entro il 30 aprile, l’autorità del Regno Unito ha pubblicato un report (PDF) con gli impegni presi dalle cinque aziende.

Le domande riguardavano quattro aspetti: protezioni contro adescamento (adulti che contattano i minori), feed personalizzati, valutazione dei rischi e verifica dell’età. Snap ha promesso che migliorerà le protezioni esistenti per impedire che gli adulti contattino i minori. Roblox ha già annunciato specifiche restrizioni in base all’età. Meta disattiverà invece l’elenco delle connessioni su Instagram e introdurrà un tool AI per individuare conversazioni sessualizzate tra adulti e minori nei messaggi diretti (rilevazione possibile dopo l’eliminazione della crittografia end-to-end).

Tutte le aziende hanno promesso di effettuare una valutazione dei rischi. Per quanto riguarda i feed personalizzati, Meta introdurrà impostazioni per bloccare i suggerimenti di contenuti non adatti ai minori. TikTok e YouTube hanno invece comunicato che non apporteranno nessuna modifica perché i loro feed sono già sicuri per i minori. Ofcom smentisce queste affermazioni, quindi potrebbe avviare indagini ed eventualmente imporre sanzioni.

Meta, Snap e TikTok affermano che impongono il rispetto dell’età minima (13 anni). Ofcom ha rilevato che l’84% degli utenti con età tra 8 e 12 anni accede liberamente alle piattaforme. L’autorità chiederà pertanto al governo di imporre la verifica dell’età per legge. L’acceso ai social media potrebbe essere vietato ai minori di 16 anni.