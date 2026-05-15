 X promette di rimuovere i contenuti illegali entro 24 ore
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X promette di rimuovere i contenuti illegali entro 24 ore

X ha promesso di rimuovere i contenuti di incitamento all'odio e al terrorismo entro 24 ore dalla segnalazione (l'85% entro 48 ore) nel Regno Unito.
X promette di rimuovere i contenuti illegali entro 24 ore
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X ha promesso di rimuovere i contenuti di incitamento all'odio e al terrorismo entro 24 ore dalla segnalazione (l'85% entro 48 ore) nel Regno Unito.
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Ofcom (equivalente britannica dell’italiana AGCOM) ha accettato gli impegni presi da X per contrastare la diffusione di contenuti illegali sulla piattaforma. Si tratta di promesse piuttosto difficile da mantenere, considerati i ridotti tempi di intervento. La Commissione europea ha avviato un’indagine a fine 2023 per la possibile violazione del Digital Services Act.

X manterrà le promesse?

Diverse organizzazioni, tra cui il Center for Countering Digital Hate, hanno trovato numerosi contenuti di incitamento all’odio su X, in particolare contro gli ebrei. Circolano anche molti post che pubblicizzano atti di terrorismo. Ofcom aveva avviato a dicembre 2025 un’indagine per valutare la presenza di adeguati sistemi sui principali social media. L’azienda di Elon Musk (oggi parte di SpaceXAI) ha promesso di rispettare tre impegni.

X esaminerà e valuterà i contenuti illegali di incitamento al terrorismo e all’odio segnalati nel Regno Unito, tramite il suo strumento dedicato di segnalazione, in media entro 24 ore dalla segnalazione. Come ulteriore garanzia esaminerà e valuterà almeno l’85% dei contenuti illegali di incitamento al terrorismo e all’odio entro un massimo di 48 ore.

X collaborerà inoltre con esperti per migliorare i sistemi di segnalazione dei contenuti illegali di incitamento all’odio e al terrorismo. Alcune organizzazioni hanno riferito a Ofcom che non hanno la certezza che le segnalazioni siano state ricevute o che siano stati presi provvedimenti.

Infine, X bloccherà l’accesso nel Regno Unito agli account che pubblicato contenuti terroristici, se gestiti da o per conto di un’organizzazione terroristica proibita nel Regno Unito. L’azienda invierà i relativi dati a Ofcom su base trimestrale per un periodo di 12 mesi, in modo da consentire il monitoraggio dei risultati, ovvero il rispetto degli impegni.

L’indagine sulla diffusione di immagini sessualizzate generate da Grok è ancora in corso (simile a quella avviata dalla Commissione europea). Un analogo procedimento riguarda la possibile violazione della privacy.

Fonte: The Verge

Pubblicato il 15 mag 2026

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