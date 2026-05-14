 Immagini non consensuali: obbligo di rimozione entro 48 ore
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Immagini non consensuali: obbligo di rimozione entro 48 ore

Dal prossimo 19 maggio verrà applicata la legge statunitense che impone la rimozione dei contenuti non consensuali entro 48 ore dalla segnalazione.
Immagini non consensuali: obbligo di rimozione entro 48 ore
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Dal prossimo 19 maggio verrà applicata la legge statunitense che impone la rimozione dei contenuti non consensuali entro 48 ore dalla segnalazione.
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Andrew Ferguson, Presidente della Federal Trade Commission (FTC) degli Stati Uniti, ha inviato una lettera a diverse aziende per comunicare che il Take It Down Act (TIDA) verrà applicato a partire dal 19 maggio. Si tratta della legge, approvata un anno fa, che impone la rimozione delle immagini non consensuali entro 48 ore dalla richiesta. Secondo i critici potrebbe essere usato in modo improprio a scopo di censura.

Cosa prevede la legge voluta da Melania Trump

La legge, fortemente “sponsorizzata” dalla First Lady Melania Trump, è stata approvata a fine aprile 2025 e firmata dal Presidente il 19 maggio 2025. Il nome completo è Tools to Address Known Exploitation by Immobilizing Technological Deepfakes on Websites and Networks Act, da cui Take It Down Act o TIDA. L’obiettivo principale è chiaro già dal nome: impedire la diffusione di contenuti non consensuali sulle piattaforme online.

Le aziende che forniscono i servizi dovranno rimuovere immagini e video entro 48 ore dalla segnalazione. Il Presidente della FTC, agenzia che vigilerà sul rispetto della legge, ha ricordato con una lettera (PDF) che verrà applicata a partire dal prossimo 19 maggio. L’obbligo non riguarda solo i social media, ma anche siti, app, servizi di messaggistica, piattaforme gaming e di condivisione audio/video.

Tra le aziende interessate ci sono quindi Amazon, Alphabet, Apple, Automattic, Bumble, Discord, Match Group, Meta, Microsoft, Pinterest, Reddit, SmugMug, Snapchat, TikTok e X. Le piattaforme devono fornire informazioni chiare sulla modalità di segnalazione (anche da chi non ha un account) e sulla procedura di rimozione di immagini e video (reale, modificate dall’AI o veri e propri deepfake).

Devono essere eliminate tutte le copie pubblicate in messaggi, commenti, post, livestream e altri luoghi. Per impedire la condivisione di contenuti intimi già rimossi può essere utilizzata una tecnologia di hashing. Quelli che riguarda i minori devono essere inviati al National Center for Missing and Exploited Children. Per ogni violazione è prevista una sanzione fino a 53.088 dollari.

La legge ha ricevuto diverse critiche, in quanto potrebbe essere usata per limitare la libertà di parola e imporre la disattivazione della crittografia. Trump aveva dichiarato che sfrutterà la legge per chiedere la rimozione dei contenuti indesiderati. Diventerebbe quindi un’arma di censura.

Fonte: FTC

Pubblicato il 14 mag 2026

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Luca Colantuoni
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14 mag 2026
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