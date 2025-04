Nuova legge USA minaccia la crittografia?

La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato la legge denominata Take It Down Act che obbliga i social media alla cancellazione delle immagini intime non consensuali generate dall’intelligenza artificiale. Era stata già approvata dal Senato, quindi manca solo la firma di Donald Trump. Secondo alcune organizzazioni potrebbe essere usata per limitare la libertà di parola e imporre la disattivazione della crittografia.

Possibili conseguenze negative

Il Presidente degli Stati Uniti ha già dichiarato che firmerà la legge, in quanto la First Lady Melania Trump è stata una delle principali sostenitrici. Senza giri di parole ha sottolineato che userà la legge per chiedere di eliminare i contenuti indesiderati. Secondo la Electronic Frontier Foundation (EFF), il Take It Down Act diventerà un potente strumento di censura.

Lo scopo principale della legge è combattere la diffusione dei deepfake espliciti, ovvero immagini sessuali generate con l’intelligenza artificiale. Le aziende che gestiscono le piattaforme dovranno rimuoverli entro 48 ore dalla segnalazione. I provider più piccoli non hanno le risorse per verificare la legittimità delle richieste in 48 ore, quindi saranno costretti ad eliminare i contenuti per evitare problemi legali. Ciò comporta una limitazione della libertà di parola.

La legge prevede una chiara esenzione per le email, ma non per messaggi privati, cloud storage e altri servizi che usano la crittografia end-to-end. Dato che non è possibile monitorare i contenuti pubblicati, le aziende potrebbero essere costrette ad abbandonare la crittografia. Ciò rappresenta un pericolo per sicurezza e privacy.

Tra i sostenitori della legge ci sono Meta, Snap, Google, Microsoft, TikTok, X e Amazon. La legge è stata approvata con 409 voti favorevoli. I due voti contrari sono arrivati da due repubblicani, uno dei quali ha dichiarato che la legge è suscettibile di abusi e potrebbe portare a conseguenze indesiderate.