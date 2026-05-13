Biglietto unico europeo per i viaggi in treno

La Commissione europea ha proposto nuove norme che semplificano la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri in treno. Gli utenti potranno cercare, confrontare e acquistare i biglietti su un’unica piattaforma, anche se il viaggio prevede tratte coperte da differenti operatori. I passeggeri avranno maggiori diritti in caso di perdita delle coincidenze, anche se i treni appartengono a più imprese ferroviarie.

Un biglietto, più diritti

Attualmente è piuttosto complicato organizzare un viaggio in treno, soprattutto se ci sono tratte coperte da operatori differenti. È necessario infatti trovare le combinazioni giuste su diverse piattaforme online. In Italia è più semplice la procedura di ricerca e acquisto perché sul sito di Italo vengono mostrati anche i treni di Trenitalia.

Un altro problema riguarda la protezione dei passeggeri in caso di ritardi (coincidenza persa). Se ad esempio il treno dell’operatore A arriva a destinazione dopo la partenza del treno dell’operatore B, il passeggero è costretto ad acquistare un altro biglietto. Tale protezione esiste solo per i biglietti dei treni della stessa azienda ferroviaria (acquistati con un’unica transazione).

Il cosiddetto Pacchetto Passeggeri proposto dalla Commissione europea prevede l’acquisto di un biglietto unico per i treni di diversi operatori ferroviari tramite un’unica transazione su una piattaforma indipendente o quella dell’operatore ferroviario. Rimanendo in Italia, sul sito di Trenitalia dovranno essere venduti anche i biglietti di Italo. Questo obbligo è previsto se un’impresa ferroviaria ha una quota di mercato pari o superiore al 50%.

Al biglietto unico sono associati maggiori diritti per i passeggeri. L’operatore responsabile del ritardo dovrà consentire la prosecuzione del viaggio con un itinerario alternativo senza costi aggiuntivi o il rimborso del biglietto unico. Dovrà inoltre fornire assistenza (inclusi pasti, bevande e alloggio) e pagare un risarcimento per il ritardo (se il passeggero non ha chiesto il rimborso).

Queste proposte dovrebbero garantire una maggiore concorrenza e trasparenza, più scelta per gli utenti e prezzi più bassi. Ciò avrà anche benefici sull’ambiente, in quanto il treno è uno dei mezzi di trasporto più “ecologici”. Le proposte dovranno essere esaminate e approvate da Parlamento e Consiglio.