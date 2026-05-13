 Biglietto unico europeo per i viaggi in treno
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Biglietto unico europeo per i viaggi in treno

La Commissione europea ha proposto il biglietto unico per i treni di più operatori, acquistabile con un'unica transazione su una singola piattaforma.
Biglietto unico europeo per i viaggi in treno
Business Internet
La Commissione europea ha proposto il biglietto unico per i treni di più operatori, acquistabile con un'unica transazione su una singola piattaforma.
Commissione europea
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

La Commissione europea ha proposto nuove norme che semplificano la pianificazione e la prenotazione dei viaggi regionali, a lunga distanza e transfrontalieri in treno. Gli utenti potranno cercare, confrontare e acquistare i biglietti su un’unica piattaforma, anche se il viaggio prevede tratte coperte da differenti operatori. I passeggeri avranno maggiori diritti in caso di perdita delle coincidenze, anche se i treni appartengono a più imprese ferroviarie.

Un biglietto, più diritti

Attualmente è piuttosto complicato organizzare un viaggio in treno, soprattutto se ci sono tratte coperte da operatori differenti. È necessario infatti trovare le combinazioni giuste su diverse piattaforme online. In Italia è più semplice la procedura di ricerca e acquisto perché sul sito di Italo vengono mostrati anche i treni di Trenitalia.

Un altro problema riguarda la protezione dei passeggeri in caso di ritardi (coincidenza persa). Se ad esempio il treno dell’operatore A arriva a destinazione dopo la partenza del treno dell’operatore B, il passeggero è costretto ad acquistare un altro biglietto. Tale protezione esiste solo per i biglietti dei treni della stessa azienda ferroviaria (acquistati con un’unica transazione).

Il cosiddetto Pacchetto Passeggeri proposto dalla Commissione europea prevede l’acquisto di un biglietto unico per i treni di diversi operatori ferroviari tramite un’unica transazione su una piattaforma indipendente o quella dell’operatore ferroviario. Rimanendo in Italia, sul sito di Trenitalia dovranno essere venduti anche i biglietti di Italo. Questo obbligo è previsto se un’impresa ferroviaria ha una quota di mercato pari o superiore al 50%.

Al biglietto unico sono associati maggiori diritti per i passeggeri. L’operatore responsabile del ritardo dovrà consentire la prosecuzione del viaggio con un itinerario alternativo senza costi aggiuntivi o il rimborso del biglietto unico. Dovrà inoltre fornire assistenza (inclusi pasti, bevande e alloggio) e pagare un risarcimento per il ritardo (se il passeggero non ha chiesto il rimborso).

Queste proposte dovrebbero garantire una maggiore concorrenza e trasparenza, più scelta per gli utenti e prezzi più bassi. Ciò avrà anche benefici sull’ambiente, in quanto il treno è uno dei mezzi di trasporto più “ecologici”. Le proposte dovranno essere esaminate e approvate da Parlamento e Consiglio.

Fonte: Commissione europea

Pubblicato il 13 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Social media: legge UE per vietare l'accesso ai minori?

Social media: legge UE per vietare l'accesso ai minori?
Verifica dell'età: ban delle VPN in Europa?

Verifica dell'età: ban delle VPN in Europa?
Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi

Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi
Pornhub ritorna nel Regno Unito, ma serve un iPhone

Pornhub ritorna nel Regno Unito, ma serve un iPhone
Social media: legge UE per vietare l'accesso ai minori?

Social media: legge UE per vietare l'accesso ai minori?
Verifica dell'età: ban delle VPN in Europa?

Verifica dell'età: ban delle VPN in Europa?
Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi

Hantavirus: boom di ricerche online, le fonti affidabili per informarsi
Pornhub ritorna nel Regno Unito, ma serve un iPhone

Pornhub ritorna nel Regno Unito, ma serve un iPhone
Luca Colantuoni
Pubblicato il
13 mag 2026
Link copiato negli appunti