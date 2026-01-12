Immagini sessualizzate di Grok: indagine su X in UK

Come previsto all’inizio del mese, Ofcom ha annunciato l’avvio di un’indagine nei confronti di X per la possibile violazione dell’Online Safety Act del Regno Unito. L’azienda di Elon Musk non ha impedito la generazione di immagini sessualizzate di donne e bambini con Grok. Intanto, la Malesia ha seguito l’esempio dell’Indonesia e bloccato l’accesso al chatbot.

X rischia pesanti sanzioni

A partire da fine dicembre 2025, Grok ha iniziato a generare deepfake sessualizzati di donne e bambini, in seguito alle richieste degli utenti tramite il comando @grok su X. La pubblicazione di immagini non consensuali è un reato in diversi paesi. Invece di risolvere il problema, X ha bloccato la generazione gratuita. Francia, India e Malesia hanno già avviato indagini. La Commissione europea ha ordinato la conservazione della documentazione relativa al chatbot.

Keir Starmer, Primo Ministro del Regno Unito, aveva anticipato un possibile intervento. Come risposta, Elon Musk ha accusato il Regno Unito di censura, condividendo immagini di Starmer in bikini generate da Gemini (Google) e ChatGPT (OpenAI).

Oggi Ofcom (equivalente all’italiana AGCOM) ha dato seguito al comunicato del 5 gennaio. Dopo aver ricevuto una risposta insoddisfacente alle richieste di informazioni, l’autorità ha avviato un’indagine nei confronti di X per la possibile violazione dell’Online Safety Act. Durante il procedimento verrà verificato il rispetto di questi obblighi previsti dalla legge:

valutazione del rischio che le persone visualizzino contenuti illegali nel Regno Unito

adozione di misure appropriate per impedire alle persone di vedere contenuti illegali, tra cui immagini intime non consensuali e materiale pedopornografico

rimozione rapida dei contenuti illegali

protezione degli utenti da violazioni della legge sulla privacy

valutazione del rischio che il servizio rappresenta per i bambini

uso di un sistema efficace per la verifica dell’età per proteggere i bambini dalla visione di materiale pornografico

Se verrà confermata la violazione della legge, Ofcom potrà imporre modifiche o sanzioni fino a 18 milioni di sterline. In caso di reiterate violazioni, l’autorità può chiedere al giudice di ordinare agli ISP di bloccare l’accesso al social network.

Tre senatori democratici hanno inviato una lettera ai CEO di Apple e Google per chiedere la rimozione delle app di X e Grok dai rispettivi store. L’Indonesia ha bloccato l’accesso a Grok due giorni fa. Il ban è stato applicato anche in Malesia, in quanto non sono state implementate misure per impedire la generazione dei deepfake.