Deepfake di Grok su X: Apple e Google devono rimuovere le app

Tre senatori democratici hanno chiesto ad Apple e Google di rimuovere le app di X e Grok dai rispettivi store, in quanto le linee guida per gli sviluppatori vietano espressamente la pubblicazione di immagini sessualizzate, pedopornografiche e offensive in generale. Nella lettera inviata ai CEO Tim Cook e Sundar Pichai viene evidenziata la velocità con cui sono state rimosse le app che permettono ai cittadini di segnalare le attività degli agenti dell’ICE.

Risposta scritta entro il 23 gennaio

A partire da fine dicembre 2025 sono state pubblicate su X numerose immagini di bambini in biancheria intima e donne in bikini. Alcuni utenti hanno chiesto a Grok di togliere i vestiti alle persone presenti nelle immagini caricate o già condivise sul social network.

Invece di migliorare i filtri, l’azienda di Elon Musk ha bloccato la generazione gratuita tramite il comando @grok . Non c’è invece nessuna limitazione quando viene usata la scheda Grok su X, la versione web, le app mobile o Grok Imagine. In pratica non è cambiato nulla e il chatbot continua a soddisfare le richieste degli utenti.

Francia, India e Malesia hanno già avviato indagini. Lo stesso potrebbe accadere in Europa, Australia e Regno Unito. Tre senatori statunitensi hanno inviato una lettera (PDF) a Tim Cook (CEO di Apple) e Sundar Pichai (CEO di Alphabet/Google) per chiedere la rimozione delle app di X e Grok dai rispettivi store.

In base alle linee guida per gli sviluppatori è vietata la distribuzione di app che includono immagini sessuali non consensuali. Durante i vari processi, sia Apple che Google hanno evidenziato che i loro app store sono sicuri. Simili affermazioni sono state fatte per evitare le modifiche imposte dal Digital Markets Act in Europa.

I tre senatori hanno evidenziato la velocità con cui sono state rimosse le app ICEBlock e Red Dot su richiesta del Dipartimento di Giustizia (lo sviluppatore di ICEBlock ha denunciato l’amministrazione Trump). Queste app, a differenza di X e Grok, non permettono di generare contenuti illegali. I due CEO devono rispondere entro il 23 gennaio.

Secondo Elizabeth Lopatto di The Verge, Tim Cook e Sundar Pichai sono codardi senza spina dorsale terrorizzati da Elon Musk e dalle possibili ritorsioni di Donald Trump.