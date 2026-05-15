Instants di Instagram: come disattivare la funzione dai DM

Instants è la nuova trovata di Meta, e ha già fatto storcere il naso a parecchie persone che la considerano l’ennesima intrusione in uno spazio dove cercavano semplicemente di leggere un messaggio.

Instants è una versione ripensata delle storie private, un modo per condividere fotografie del quotidiano con una cerchia ristretta di amici, contenuti che evaporano dopo essere stati visti. Una pila aggiuntiva di immagini incollata nell’angolo della casella di posta, che molti utenti vorrebbero semplicemente non vedere.

Come funziona

Per ora la novità è integrata dentro Instagram, ma Meta ha già fatto sapere che in futuro Instants potrebbe diventare un’applicazione autonoma. Si trova nella scheda dei messaggi privati. Quei quadrati piccoli in basso a destra che appaiono quando si apre l’app sono proprio le foto inviate da chi nella propria cerchia ha cominciato a usare la funzione. Si tocca, si guarda, e il contenuto sparisce. L’autore può recuperare le proprie immagini in un archivio personale che dura un anno, mentre per il destinatario il contenuto è effettivamente di passaggio. Almeno in teoria.

Come disattivare Instants

Buone notizie per chi non vuole questa novità nei propri DM. Toglierla dalla vista è un’operazione rapida. Ecco il percorso:

Aprire il profilo e toccare le tre linee orizzontali in alto a destra per accedere alle impostazioni;

Scorrere fino alla sezione Cosa è visibile e toccare Preferenze dei contenuti;

Andare in fondo alla pagina e attivare la casella Nascondi gli instants nella casella dei messaggi.

Fatto. La casella dei messaggi torna com’era prima, senza la pila di immagini in agguato all’angolo dello schermo. La funzione resta attiva per chi vuole utilizzarla, semplicemente non è più sotto gli occhi ogni volta che si aprono i DM.

Perché tante persone preferiscono ignorarla

Il problema di Instants è di fiducia. Meta promette che il contenuto sarà impossibile da salvare, e che solo l’autore potrà ritrovarlo nel proprio archivio per dodici mesi. La storia recente di Snapchat ha però insegnato una lezione che gli utenti più attenti conoscono bene: nulla di ciò che finisce su uno schermo è davvero effimero, basta uno screenshot per trasformare un contenuto “temporaneo” in qualcosa che può circolare per sempre.

Inoltre i messaggi diretti di Instagram non sono più cifrati end-to-end, perciò queste fotografie pensate come private potrebbero in teoria essere accessibili alla multinazionale che gestisce la piattaforma.