Addio ai 15 GB gratis? Gmail testa nuovi limiti sugli account

Da molto tempo, aprendo un nuovo account Gmail si ottengono 15 GB in cui salvare i propri messaggi, gli allegati e i file caricati su Drive, così come gli upload delle immagini su Foto. A quanto pare, Google sta cambiando strategia, concedendo solo 5 GB gratis agli utenti che effettuano la registrazione senza specificare il numero di telefono.
Gmail: solo 5 GB gratis senza numero di telefono
La segnalazione è arrivata da Reddit, dove è stato condiviso lo screenshot che riportiamo qui sotto. Come si può vedere, la schermata propone di
tenere 5 GB di storage oppure di
sbloccare 15 GB di storage senza costi utilizzando il numero di telefono. Cercando sui social si scoprono post dedicati all’argomento anche risalenti alla scorsa settimana. Nel messaggio in fondo si legge che Google usa l’informazione per assicurarsi che a ogni persona sia abbinata una sola quota di storage, dunque per evitare abusi.
Abbiamo provato, ma non siamo riusciti a replicare questo comportamento. Non ci è stato possibile procedere senza effettuare la verifica via SMS, dunque inserendo un numero di telefono. Inoltre, al termine del processo, sono comparsi i 15 GB a cui siamo abituati. Dalle discussioni che sono nate in seguito al post, pare che sia una fase di test circoscritta ad alcuni territori specifici come Kenya e Nigeria. Nelle pagine del supporto ufficiale non si citano mai 5 GB gratuiti.
Al momento non si registrano chiarimenti da parte di bigG, che forse sta raccogliendo feedback per capire se procedere o abbandonare l’idea. L’obiettivo potrebbe essere quello di spingere gli utenti alla sottoscrizione di un abbonamento premium che include storage aggiuntivo. Dopotutto, per il gruppo di Mountain View è una delle fonti di reddito.
Con l’evento I/O 2026 alle porte (andrà in scena il 19 e 20 maggio), è lecito attendersi che qualcuno chiederà conto di questa modifica. Qualcosa ci dice che ne sapremo di più a breve.