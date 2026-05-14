Addio ai 15 GB gratis? Gmail testa nuovi limiti sugli account

Da molto tempo, aprendo un nuovo account Gmail si ottengono 15 GB in cui salvare i propri messaggi, gli allegati e i file caricati su Drive, così come gli upload delle immagini su Foto. A quanto pare, Google sta cambiando strategia, concedendo solo 5 GB gratis agli utenti che effettuano la registrazione senza specificare il numero di telefono.

Gmail: solo 5 GB gratis senza numero di telefono

La segnalazione è arrivata da Reddit, dove è stato condiviso lo screenshot che riportiamo qui sotto. Come si può vedere, la schermata propone di tenere 5 GB di storage oppure di sbloccare 15 GB di storage senza costi utilizzando il numero di telefono . Cercando sui social si scoprono post dedicati all’argomento anche risalenti alla scorsa settimana. Nel messaggio in fondo si legge che Google usa l’informazione per assicurarsi che a ogni persona sia abbinata una sola quota di storage, dunque per evitare abusi.

Abbiamo provato, ma non siamo riusciti a replicare questo comportamento. Non ci è stato possibile procedere senza effettuare la verifica via SMS, dunque inserendo un numero di telefono. Inoltre, al termine del processo, sono comparsi i 15 GB a cui siamo abituati. Dalle discussioni che sono nate in seguito al post, pare che sia una fase di test circoscritta ad alcuni territori specifici come Kenya e Nigeria. Nelle pagine del supporto ufficiale non si citano mai 5 GB gratuiti.

Al momento non si registrano chiarimenti da parte di bigG, che forse sta raccogliendo feedback per capire se procedere o abbandonare l’idea. L’obiettivo potrebbe essere quello di spingere gli utenti alla sottoscrizione di un abbonamento premium che include storage aggiuntivo. Dopotutto, per il gruppo di Mountain View è una delle fonti di reddito.

Con l’evento I/O 2026 alle porte (andrà in scena il 19 e 20 maggio), è lecito attendersi che qualcuno chiederà conto di questa modifica. Qualcosa ci dice che ne sapremo di più a breve.