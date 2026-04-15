WhatsApp: l'accesso ai chatbot deve essere gratuito

La Commissione europea ha inviato a Meta un supplemento della comunicazione degli addebiti che riguarda l’accesso ai chatbot di terze parti su WhatsApp. L’azienda di Menlo Park continua ad ostacolare la concorrenza, in quanto ha introdotto commissioni per l’uso del servizio di messaggistica.

L’accesso ai chatbot deve essere gratuito

A metà ottobre 2025, Meta ha annunciato una modifica ai termini d’uso di WhatsApp Business che prevedeva il ban per i chatbot di terze parti a partire dal 15 gennaio 2026. La Commissione europea ha aperto un procedimento formale il 4 dicembre 2025 e il 9 febbraio 2026 ha confermato la violazione delle norme sulle concorrenza.

Meta ha risposto alla comunicazione degli addebiti il 2 marzo e due giorni dopo ha cambiato i termini d’uso introducendo commissioni per i provider di terze parti (in Italia sono in vigore da metà febbraio). In pratica, l’accesso a WhatsApp è consentito, ma è previsto un pagamento tra 0,0490 e 0,1323 euro per ogni risposta fornita dal chatbot.

La Commissione europea ha inviato all’azienda di Menlo Park un supplemento della comunicazione degli addebiti per specificare che l’imposizione di un pagamento equivale al precedente ban. Ciò significa che viene ancora ostacolata la concorrenza. La Commissione ha quindi di adottare misure temporanee per evitare che le modifiche dei termini d’uso causino danni irreparabili al mercato.

Fino al termine dell’indagine, Meta deve ripristinare i termini d’uso in vigore prima del 15 ottobre 2025, consentendo l’accesso gratuito ai chatbot di terze parti. La Commissione europea ha inoltre comunicato che l’indagine è stata estesa anche all’Italia, dove l’autorità antitrust aveva avviato un procedimento distinto.

Un portavoce di Meta ha dichiarato: