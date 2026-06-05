L'Oversight Board di Meta critica i ban e chiede più trasparenza

Dopo cinque anni in cui si è occupato di tutto, dalla sospensione di Trump ai deepfake, l’Oversight Board di Meta affronta il problema che tocca più utenti di qualsiasi altro: come Meta banna gli account. E la conclusione è che il processo non è trasparente, è incoerente e frustrante.

Oversight Board di Meta: i ban degli account mancano di trasparenza e giusto processo

Il Board ha esaminato un caso riferito da Meta: un account Instagram con 70.000 follower bannato dopo post minacciosi rivolti a un giornalista. La decisione è stata che il ban era corretto. Ma il caso ha sollevato serie domande sulla gestione di questi comportamenti e preoccupazioni sul giusto processo nella disattivazione degli account.

Il Board inoltre, ha scoperto che Facebook e Instagram hanno processi sorprendentemente diversi. Entrambe le piattaforme usano “strike” per penalizzare gli account, ma le conseguenze sono diverse. Su Facebook, strike ripetuti possono portare a sospensioni temporanee prima di un ban definitivo. Su Instagram, non esiste una penalità equivalente, Meta limita l’accesso al livestreaming o rimuove l’account dalle raccomandazioni (ciò che gli utenti chiamano “shadowban”).

Il Board nota l’assurdità, limitare il livestreaming è una delle principali penalità “intermedie” su Instagram, ma la funzione richiede almeno 1.000 follower e non è disponibile per tutti. Per le violazioni nei post permanenti, una penalità che sospenda la possibilità di postare (ad esempio mettendo l’account in modalità solo lettura per un periodo) avrebbe maggiori possibilità di influenzare il comportamento.

Le lamentele degli utenti

Il Board dice di aver ricevuto più di 750 commenti pubblici sul caso, oltre alle innumerevoli segnalazioni che i singoli membri del Board ricevono regolarmente da persone con account disabilitati.

Le lamentele sono sempre le stesse: nessuna spiegazione per il ban, nessuna possibilità di appello, nessun modo di recuperare i contenuti, decisioni automatiche senza intervento umano. Anche per account con anni di storia e migliaia di follower.

Il Board suggerisce un processo migliore di appello che permetta agli utenti di fornire spiegazioni scritte. Notifiche quando l’AI è usata per penalizzare un account. Informazioni sui ban nei report di trasparenza di Meta. Un canale dedicato per obiettivi ad alto rischio di violenza e i loro rappresentanti per segnalare minacce gravi.

Poiché il caso è descritto come “pilota,” non è chiaro se Meta intenda apportare cambiamenti sostanziali. Ma il Board annuncia che accetterà più casi in futuro sulla disattivazione degli account, che potrebbe portare a riforme.

Per i milioni di utenti che hanno perso l’account senza alcuna spiegazione e senza possibilità di appello, “eventualmente” non è una parola rassicurante.