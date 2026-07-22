Prezzo della benzina troppo alto? Le app che ti fanno risparmiare

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha appena lanciato la sua app Osservaprezzi Carburanti, con l’obiettivo di aiutare i cittadini a capire dove è più conveniente fare il pieno. C’è però un problema: è incompleta. Qui è dove segnaliamo alcune applicazioni per risparmiare su benzina e diesel, disponibili per Android e iOS.

Le applicazioni per risparmiare su benzina e diesel

Da inizio luglio non è più in vigore il taglio delle accise e la ripresa della guerra in Medio Oriente (nuova chiusura dello stretto di Hormuz) si sta facendo sentire sul nostro portafoglio. Una combo letale per i listini dei distributori, a cui si unisce una dinamica tipica della speculazione, con le compagnie che alzano le tariffe appena prima della partenza per le vacanze estive. La tecnologia può essere nostra alleata.

Prezzi Benzina!

Disponibile nelle versioni per Android e iOS, Prezzi Benzina! consente di trovare il distributore più economico nelle vicinanze (esattamente ciò che l’app del Ministero ancora non fa in automatico). Permette di farlo anche pianificando un percorso, dal punto di partenza a quello di destinazione.

iCarburante

Questa c’è solo su iOS, ma vale comunque la pena segnalarla. iCarburante integra anche un sistema di notifiche che avvisa quando i prezzi scendono, con uno strumento per il confronto tra i vari distributori e una visione chiara sulla mappa.

Fuelio

Molti utenti preferiscono Fuelio per il suo look moderno e la facilità di utilizzo. Oltre a mostrare i prezzi di benzina e diesel, tiene monitorati i propri veicoli con caratteristiche come il registro del chilometraggio e il monitoraggio delle spese. È in download nelle versioni per Android e iOS.

Fuel Flash

Chiudiamo con Fuel Flash, disponibile per Android e iOS. Dall’interfaccia minimalista, ha ricevuto diversi premi per le sue funzionalità. È particolarmente utile per chi viaggia, includendo le informazioni sulle stazioni di servizio solo italiane, ma anche di altri Paesi come Austria, Francia, Spagna, Lussemburgo e Germania.

Per tutte le applicazioni elencate c’è un problema comune, quello dei prezzi non aggiornati da parte dei distributori (nonostante siano obbligati a farlo per legge). Fortunatamente, alcune permettono ai cittadini di farlo, caricando direttamente i listini per ogni tipologia di carburante quando ci sono modifiche.