Spotify lancia la classifica dei video musicali e sfida YouTube Music

Spotify non vuole più essere solo un’app per ascoltare musica. Da oggi ha anche una classifica dei video musicali: una Top 50 globale aggiornata ogni giorno alle 18 ET (mezzanotte in Italia) in base agli stream. Ogni martedì celebra i dieci video più visti della settimana sui social, mentre gli artisti possono candidare i propri videoclip alle playlist editoriali o pubblicarli direttamente tramite Spotify for Artists.

Al primo posto, “Dai Dai” di Shakira e Burna Boy, la canzone ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026, oltre 130 milioni di stream totali. I BTS occupano sei delle prime dieci posizioni dopo aver debuttato in esclusiva su Spotify con il video di “NORMAL”, esclusiva di 48 ore che ha stabilito il record per il video musicale K-pop più streamato in un giorno sulla piattaforma.

Spotify lancia i 50 video musicali più visti

La Music Video Charts Global si trova negli hub Charts e Music Video Playlists di Spotify. Per chi vuole una vista personalizzata, la playlist Videos For You, la prima playlist video personalizzata di Spotify, raccomanda video basati sulle abitudini di ascolto individuali.

I video appaiono nella Home, nei profili artista, nelle pagine dei rilasci, nelle playlist editoriali e nella vista In Riproduzione. I follower ricevono notifiche push quando un artista pubblica un nuovo video.

Spotify si è messa in testa di diventare la MTV dello streaming…

Classifiche, anteprime esclusive, countdown settimanali, playlist personalizzate, upload diretti dagli artisti. Spotify sta costruendo la versione streaming di MTV degli anni ’90, senza i VJ, ma con un DJ AI e algoritmi di raccomandazione al loro posto.

Le esclusive a tempo sono la mossa per dare ai fan una ragione per guardare i video su Spotify invece di andare automaticamente su YouTube.

Spotify sta diventando poco alla volta una piattaforma multimediale, con video musicali, podcast video, audiolibri, chat AI conversazionale, playlist dagli occhiali Android XR. Ogni aggiornamento aggiunge un motivo per restare nell’app più a lungo.

Chiaramente, YouTube resta il colosso dei video musicali. Ma Spotify ha qualcosa che YouTube non ha: i dati di ascolto di oltre 600 milioni di utenti e la capacità di personalizzare i video in base a ciò che ogni singolo utente ascolta. La classifica è globale, ma la scoperta è personale.