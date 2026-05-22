Spotify trasforma i libri in audiolibri con voci AI realistiche

Si scrive un libro, si carica su Spotify for Authors, ed ElevenLabs lo trasforma in un audiolibro con voci AI espressive e realistiche. E si può pubblicare su Spotify e ovunque si voglia perché tanto non c’è alcuna esclusiva. Spotify ha annunciato al suo Investor Day un nuovo strumento di generazione audiolibri AI integrato nella piattaforma Spotify for Authors, in beta da giugno su invito, inizialmente solo in inglese.

È l’ultimo tassello della trasformazione di Spotify da semplice app musicale a piattaforma completa per contenuti audio: oggi conta 700.000 audiolibri in catalogo, oltre un milione di abbonamenti Audiobook+.

Da testo ad audiolibro con un clic: Spotify lancia la generazione AI con ElevenLabs

Gli autori caricano il testo sulla piattaforma Spotify for Authors. I modelli vocali di ElevenLabs generano la narrazione audio. L’audiolibro può essere pubblicato su Spotify e su qualsiasi altra piattaforma.

Spotify aveva già una partnership con ElevenLabs che permetteva agli scrittori di caricare audiolibri creati sulla piattaforma ElevenLabs. Aveva anche un accordo con Google Play Books per i contenuti narrati digitalmente. Il nuovo strumento integra la generazione direttamente in Spotify for Authors, senza passare da piattaforme esterne.

Spotify for Authors si espande a 10 nuove lingue: francese, francese canadese, tedesco, olandese, spagnolo latinoamericano, svedese, finlandese, islandese, danese e norvegese. L’italiano non è nella lista, per ora.

Abbonamenti Audiobook+ e la scoperta degli audiolibri

Nel corso dell’anno, Spotify aggiornerà i piani Audiobook+ aumentando i limiti di ascolto. In futuro, arriveranno anche formule dedicate a studenti e famiglie, anche se per ora mancano dettagli su prezzi e condizioni. Per aiutare gli utenti a trovare nuovi titoli, arrivano inoltre la ricerca in linguaggio naturale e, dall’estate, le playlist generate tramite prompt, già disponibili per musica e podcast.

Gli audiolibri continuano a crescere su Spotify, le ore di ascolto sono aumentate del 60% rispetto all’anno scorso, e più della metà degli ascoltatori è arrivata nell’ultimo anno. Il catalogo ha raggiunto quota 700.000 titoli, mentre la piattaforma ha iniziato a vendere libri cartacei negli USA e nel Regno Unito e ha introdotto anche classifiche dedicate agli audiolibri.

Per gli autori che scelgono la strada dell’autopubblicazione, che sono una fetta crescente del mercato editoriale, avere uno strumento di generazione audiolibri AI integrato nella piattaforma di distribuzione più grande al mondo, e senza esclusiva, è sicuramente un’occasione ghiotta.