 Copilot dà fastidio: Microsoft cambia Office dopo le proteste
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Copilot dà fastidio: Microsoft cambia Office dopo le proteste

Dopo le proteste degli utenti, Microsoft ora permette di spostare il tasto fluttuante di Copilot nelle applicazioni del pacchetto Office.
Copilot dà fastidio: Microsoft cambia Office dopo le proteste
Business AI Informatica App e Software
Dopo le proteste degli utenti, Microsoft ora permette di spostare il tasto fluttuante di Copilot nelle applicazioni del pacchetto Office.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

A molti non è piaciuta l’inclusione forzata nelle applicazioni Office del tasto fluttuante dedicato a Copilot, chiamato Dynamic Action Button. Se ne sta lì, galleggiando nell’angolo inferiore destro dello schermo, in attesa di essere chiamato in causa. Microsoft ha ascoltato i feedback negativi e ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di eliminarlo. O meglio, di spostarlo nel Ribbon, la parte superiore dell’interfaccia.

Il tasto fluttuante di Office può andare nel Ribbon

Non sarà possibile nasconderlo, è vero, ma in questo modo diventerà meno invadente. L’annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale Tech Community.

Sebbene con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla sua visualizzazione.

Il tasto fluttuante di Copilot nelle app di Office può essere spostato sul Ribbon

Il cambiamento riguarderà Word, Excel e PowerPoint, i tre componenti fondamentali della suite. La distribuzione è prevista entro la prossima settimana, per le versioni web e desktop (Windows e macOS) di Office.

Per chi preferisce utilizzare il Ribbon, stiamo aggiungendo l’opzione “Sposta nel Ribbon”. Questa funzionalità verrà implementata la prossima settimana e sarà disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.

La presenza dell’AI non è sempre cosa gradita

Restando in tema, da poco la software house ha confermato che sarà possibile rimappare il pulsante di Copilot presente sugli AI PC, assegnandogli la funzione classica del tasto Ctrl, in modo semplice e senza dover ricorrere a utility di terze parti.

Un po’ come già avvenuto con Windows 11, Microsoft sta dimostrando di aver finalmente iniziato a prendere in considerazione i feedback degli utenti. E, guarda caso, anche questa volta riguardano una funzionalità di intelligenza artificiale.

Fonte: Microsoft

Pubblicato il 22 mag 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Spotify lancia i remix AI delle canzoni, gli artisti ricevono le royalty

Spotify lancia i remix AI delle canzoni, gli artisti ricevono le royalty
Spotify trasforma i libri in audiolibri con voci AI realistiche

Spotify trasforma i libri in audiolibri con voci AI realistiche
Mozilla mostra il nuovo design Nova di Firefox

Mozilla mostra il nuovo design Nova di Firefox
Anthropic paga SpaceX per i data center Colossus di Musk

Anthropic paga SpaceX per i data center Colossus di Musk
Spotify lancia i remix AI delle canzoni, gli artisti ricevono le royalty

Spotify lancia i remix AI delle canzoni, gli artisti ricevono le royalty
Spotify trasforma i libri in audiolibri con voci AI realistiche

Spotify trasforma i libri in audiolibri con voci AI realistiche
Mozilla mostra il nuovo design Nova di Firefox

Mozilla mostra il nuovo design Nova di Firefox
Anthropic paga SpaceX per i data center Colossus di Musk

Anthropic paga SpaceX per i data center Colossus di Musk
Cristiano Ghidotti
Pubblicato il
22 mag 2026
Link copiato negli appunti