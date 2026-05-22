Copilot dà fastidio: Microsoft cambia Office dopo le proteste

A molti non è piaciuta l’inclusione forzata nelle applicazioni Office del tasto fluttuante dedicato a Copilot, chiamato Dynamic Action Button. Se ne sta lì, galleggiando nell’angolo inferiore destro dello schermo, in attesa di essere chiamato in causa. Microsoft ha ascoltato i feedback negativi e ha deciso di offrire agli utenti la possibilità di eliminarlo. O meglio, di spostarlo nel Ribbon, la parte superiore dell’interfaccia.

Il tasto fluttuante di Office può andare nel Ribbon

Non sarà possibile nasconderlo, è vero, ma in questo modo diventerà meno invadente. L’annuncio è arrivato con un post sul blog ufficiale Tech Community.

Sebbene con questo aggiornamento stiamo riscontrando un maggiore utilizzo di Copilot nelle app di Office, ci viene anche richiesto un maggiore controllo sulla sua visualizzazione.

Il cambiamento riguarderà Word, Excel e PowerPoint, i tre componenti fondamentali della suite. La distribuzione è prevista entro la prossima settimana, per le versioni web e desktop (Windows e macOS) di Office.

Per chi preferisce utilizzare il Ribbon, stiamo aggiungendo l’opzione “Sposta nel Ribbon”. Questa funzionalità verrà implementata la prossima settimana e sarà disponibile facendo clic con il pulsante destro del mouse sul Dynamic Action Button.

La presenza dell’AI non è sempre cosa gradita

Restando in tema, da poco la software house ha confermato che sarà possibile rimappare il pulsante di Copilot presente sugli AI PC, assegnandogli la funzione classica del tasto Ctrl, in modo semplice e senza dover ricorrere a utility di terze parti.

Un po’ come già avvenuto con Windows 11, Microsoft sta dimostrando di aver finalmente iniziato a prendere in considerazione i feedback degli utenti. E, guarda caso, anche questa volta riguardano una funzionalità di intelligenza artificiale.