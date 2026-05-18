Excel: pulsante Copilot non si può disattivare, utenti in rivolta

Un pulsante fluttuante nell’angolo in basso a destra del foglio di calcolo. Copre i dati, blocca la barra di scorrimento, appare persino negli screenshot, e purtroppo non si può rimuovere o nascondere. Si può solo “ancorare” al lato, dove diventa un’icona che, se cliccata, riapre il pannello Copilot e poi torna a fluttuare. Microsoft ha piazzato un pulsante Copilot direttamente dentro i fogli Excel, sopra lo spazio di lavoro degli utenti, senza offrire un modo per disattivarlo. E gli utenti sono andati su tutte le furie.

Gli utenti Excel sono furiosi per il pulsante Copilot impossibile da rimuovere nei fogli

Era già successo con Teams, dove il pulsante “Unlock Premium” era stato trasformato in un banner sempre visibile e impossibile da rimuovere. Gli utenti hanno protestato in massa sul portale dei feedback, ma Microsoft finora non ha replicato.

Adesso è il turno di Excel. E questa volta è peggio, perché un pulsante su Teams è fastidioso, ma uno sopra i dati in un foglio di calcolo è un’interferenza con il lavoro. E le critiche al vetriolo degli utenti non si sono fatte attendere.

Microsoft sta ripetendo lo stesso errore su ogni prodotto: inserire Copilot in posizioni invasive senza dare agli utenti il permesso per nasconderlo. Edge si apre automaticamente all’avvio. Teams mostra il banner Premium non rimovibile. Excel ha il pulsante fluttuante sui dati. Il widget di Windows 11 si apriva al passaggio del mouse (corretto solo questa settimana, dopo anni).

In fondo, gli utenti chiedono soltanto una cosa: decidere loro cosa usare, non trovarsi funzioni imposte dall’alto. Ma da Microsoft, puntualmente, arriva poca trasparenza e la solita giustificazione: “fa parte del design”.