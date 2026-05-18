Tasto Copilot su Windows 11: si può tornare a Ctrl destro

Nel 2024, Microsoft ha convinto i produttori di PC a sostituire il tasto Ctrl destro con un tasto dedicato a Copilot. Un pulsante fisico sulla tastiera che apre Copilot, e che non si poteva rimappare. Per chi usava Ctrl destro nelle scorciatoie da tastiera, e per chi dipendeva da tecnologie assistive come gli screen reader, era un problema concreto. Per tutti gli altri, era il simbolo dell’invasività di Copilot.

Microsoft ha ora ammesso l’errore. Un aggiornamento di Windows 11 in arrivo quest’anno permetterà di rimappare il tasto Copilot di nuovo a Ctrl destro o al menu contestuale.

Microsoft ammette che il tasto Copilot su Windows 11 è stato un errore: torna il Ctrl destro

Il problema più grave del tasto Copilot era l’accessibilità, gli utenti che dipendono da screen reader e altre tecnologie assistive usano Ctrl destro in combinazioni essenziali. Sostituirlo con un launcher per Copilot significava rendere il PC meno accessibile, il contrario di ciò che un sistema operativo dovrebbe fare. Gli utenti avevano iniziato a risolvere da soli con strumenti di terze parti come NoCopilotKey.

Addio al tasto Copilot forzato

L’opzione di rimappatura apparirà in Impostazioni > Bluetooth e dispositivi > Tastiera. Microsoft avverte che rimappando il tasto Copilot a Ctrl destro, alcune combinazioni che usano il tasto Shift sinistro fisico insieme al Ctrl destro potrebbero non funzionare in modo coerente su tutte le tastiere. In quel caso, bisogna usare Shift destro. Non è stata comunicata una data precisa per l’aggiornamento.

È l’ennesimo dietrofront di Microsoft su Copilot. L’azienda sta gradualmente riconoscendo che spingere l’assistente AI dovunque, interfaccia, browser, fogli di calcolo, tastiera fisica, ha generato più risentimento che adozione.

La decisione potrebbe anche segnalare ai produttori di hardware di smettere di integrare il tasto fisico nelle nuove tastiere. Se Microsoft stessa permette di rimapparlo, il messaggio è chiaro, il tasto Copilot non è più una priorità.