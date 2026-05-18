Apple approverà le app iOS per il vibe coding?

Secondo le fonti di The Information, Apple potrebbe approvare le app iOS per il vibe coding e quelle che usano agenti AI attraverso una soluzione che garantisce il rispetto delle regole per sicurezza e privacy. Una prima conferma è arrivata con la pubblicazione dell’aggiornamento dell’app Replit che include Agent 4.

Nuove regole per App Store

Circa due mesi fa erano arrivate conferme sul blocco degli aggiornamenti di alcune app che offrono funzionalità di vibe coding. Con questo termine viene indicata la generazione di codice con l’intelligenza artificiale. Gli utenti possono ad esempio creare “mini app” all’interno dell’app principale o sfruttare agenti AI per eseguire compiti in maniera automatica. Questa possibilità è tuttavia vietare dalle regole di App Store.

Il CEO di Replit ha comunicato che, dopo quattro mesi, Apple ha approvato l’aggiornamento dell’app iOS che include Agent 4, funzionalità che permette di eseguire attività multiple con più agenti AI in parallelo. Potrebbe essere la conferma di un’imminente modifica delle regole di App Store, come anticipato da The Information.

L’azienda di Cupertino non vuole che un’app AI possa generare malware o aggirare il pagamento delle commissioni. Avrebbe però avviato lo sviluppo di un sistema che rispetti gli standard di privacy e sicurezza, impedendo le attività più pericolose da parte dei tool AI. I dettagli potrebbero essere svelati durante la WWDC 2026 (8-12 giugno).

Apple vuole ovviamente sfruttare la crescente popolarità di queste app per incrementare i profitti. Tra l’altro, le vendite dei Mac (in particolare Mac mini e Mac Studio) sono aumentate proprio grazie all’uso degli agenti AI. Se non verranno eliminate alcune restrizioni, gli sviluppatori non acquisteranno più iPhone e non distribuiranno più app AI per iOS.

Siri potrebbe in futuro offrire funzionalità agentiche. Impedendo la pubblicazione delle app di terze parti, Apple rischia indagini per violazione delle leggi sulla concorrenza o del Digital Markets Act in Europa (come avvenuto nei confronti di Google).