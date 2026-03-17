Spotify arriva sugli occhiali smart con Android XR

Quando si potrà ascoltare la musica con gli occhiali smart con Android XR (non sono ancora in commercio), si potrebbe vedere il titolo della canzone e i testi scorrere davanti ai propri occhi, letteralmente. Android Authority ha scovato nel codice dell’ultima beta di Spotify gli indizi che l’app di streaming musicale si sta preparando al debutto sugli occhiali, con una schermata “In riproduzione” e la possibilità di visualizzare i testi delle canzoni direttamente sulle lenti.

Spotify pronto per gli occhiali smart Android XR

Le funzioni non sono ancora attive, ma indicano che lo sviluppo è in corso. Insomma, Spotify vuole essere pronto quando gli occhiali smart arriveranno sul mercato di massa.

Google e Samsung, infatti, stanno lavorando a diversi tipi di occhiali smart, alcuni più semplici, simili ai Ray-Ban Meta con AI integrata, altri più avanzati, con funzioni XR e piccoli display direttamente nelle lenti.

Man mano che questi dispositivi si avvicinano al lancio, anche le app chiaramente devono adattarsi al formato diverso. Serviranno interfacce e funzionalità pensate per essere usate sugli occhiali, non solo su smartphone o computer.

Come spiega Google nella sua pagina sviluppatori per Android XR, gli occhiali AI non eseguono un’app completa sul dispositivo, l’esperienza gira sullo smartphone e viene proiettata sulle lenti. Per usare Spotify sugli occhiali quindi, bisogna avere il telefono con sé, non funzionano in modo indipendente.

Per un’app musicale, gli occhiali smart sono un’estensione ovvia, vedere cosa sta suonando e leggere i testi senza toccare il telefono è una comodità che ha senso in un dispositivo indossabile. Che Spotify sia tra i primi a muoversi in questa direzione era prevedibile.