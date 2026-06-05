 Facebook lancia assistente AI per i creator, suggerisce idee e orari
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Facebook lancia assistente AI per i creator, suggerisce idee e orari

L'assistente AI di Facebook risponde alle domande dei creator usando i loro dati reali. Suggerisce orari, contenuti e tendenze.
Facebook lancia assistente AI per i creator, suggerisce idee e orari
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L'assistente AI di Facebook risponde alle domande dei creator usando i loro dati reali. Suggerisce orari, contenuti e tendenze.
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Quando dovrei postare?, Cosa dicono le persone nei miei commenti?, Come è cambiato il mio pubblico negli ultimi mesi?. Sono le domande che i creator si fanno ogni giorno, e che normalmente richiedono l’analisi di grafici, dashboard e metriche sparse in tre sezioni diverse dell’app. Meta ha lanciato un assistente AI conversazionale su Facebook che risponde a queste domande usando i dati del creator: stile dei contenuti, performance, community e obiettivi. L’assistente è in rollout per i creator negli USA, Canada e India.

Nuovo assistente AI di Facebook dà consigli su quando postare e cosa creare

L’assistente fornisce raccomandazioni personalizzate basate sulla presenza del creator. Risponde a domande sulle performance, e permette di fare domande di follow-up per approfondire. Le risposte sono basate sui dati reali del creator, non su consigli generici. Può anche suggerire idee per nuovi contenuti basandosi su ciò che è in tendenza, audio virali, momenti culturali, format che funzionano.

L’obiettivo di Meta è piuttosto evidente. L’assistente AI è pensato per ridurre la dipendenza da strumenti esterni come ChatGPT per il brainstorming o l’analisi delle performance. In queto modo, i creator restano all’interno del suo ecosistema. È la stessa logica alla base del Business Agent su WhatsApp: più funzionalità dentro la piattaforma significa meno motivi per uscirne.

Facebook compete con TikTok e YouTube per l’attenzione dei creator. Suggerire idee e facilitare la comprensione delle performance incoraggia a postare più frequentemente, che a sua volta aumenta l’engagement degli utenti.

Traduzioni AI per i Reel: nuove lingue

Meta ha anche aggiunto nuove lingue per le traduzioni AI dei Reel: arabo, indonesiano, francese, thai e vietnamita. La funzione, lanciata l’anno scorso, preserva il tono e il suono del creator e traduce automaticamente in un’altra lingua. Un’opzione di lip-sync allinea la traduzione ai movimenti delle labbra. Una funzione utile, visto che, secondo Meta, oltre mezzo miliardo di utenti su Facebook guardano video tradotti dall’AI ogni settimana.

Fonte: META

Pubblicato il 5 giu 2026

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