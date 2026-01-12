Ban per Grok in due paesi (ne seguiranno altri)

Indonesia e Malesia sono i primi due paesi ad aver imposto il ban di Grok. E l’impressione è che ne seguiranno altri a stretti giro. Il blocco è stato imposto nel fine settimana, rispettivamente nelle giornate di sabato e domenica. Il motivo, come si può facilmente intuire, è da ricercare nel fatto che il chatbot si è dimostrato in grado di spogliare chiunque. Anche i bambini, favorendo così la diffusione di immagini sessualizzate con protagonisti minori.

Grok e deepfake: ban in Indonesia e Malesia

A nulla è servito il tentativo di porre rimedio al disastro da parte di xAI, la società di Elon Musk che gestisce il servizio, correndo ai ripari e limitando (in verità solo parzialmente) l’accesso alla creazione delle immagini agli abbonati. Riportiamo di seguito in forma tradotta le parole di Meutya Hafid, ministro indonesiano per le comunicazioni e gli affari digitali.

Il governo considera i deepfake sessuali non consensuali una grave violazione dei diritti umani, della dignità e della sicurezza dei cittadini nello spazio digitale.

È del tutto simile la posizione malese, che fa riferimento a una restrizione temporanea e preventiva. Sarà revocata solo dopo che la piattaforma avrà introdotto linee guida ritenute sufficientemente efficaci per evitare ulteriori abusi.

A livello globale, anche gli Stati Uniti, l’Italia, il Regno Unito e altri paesi si sono mossi per limitare la creazione di deepfake con nudità attraverso Grok e la piattaforma X che lo ospita, anche se non hanno ancora imposto un ban. Elon Musk non sembra particolarmente preoccupato da una questione che pare essere sfuggita di mano e attraverso il suo profilo ufficiale continua a celebrare le abilità del chatbot.