Anthropic aggiorna Claude Code su desktop

Anthropic ha annunciato la disponibilità di una nuova versione di Claude Code per desktop. Gli sviluppatori possono ora sfruttare un design aggiornato che semplifica l’uso del popolare tool di programmazione agentica (recentemente il codice sorgente è finito online per un errore umano). L’azienda californiana ha inoltre aggiunto le routine per azioni ripetute e pianificate.

Nuova app desktop di Claude Code

L’app di Claude Code per desktop è stata riprogettata proprio per sfruttare al massimo la modalità di lavoro agentico. Non è più necessario attendere il termine dell’esecuzione di un prompt. La nuova barra laterale consente agli sviluppatori di eseguire sessioni multiple in parallelo.

Il nuovo design consente di filtrare per stato, progetto o ambiente, quindi è possibile trovare e riprendere le sessioni più velocemente. Quando la “pull request” di una sessione viene unita o chiusa, si archivia automaticamente in modo che la barra laterale rimanga focalizzata sugli elementi attivi.

Anthropic ha inoltre aggiunto un terminale integrato, un editor per la modifica dei file, l’anteprima per i file HTML e PDF, un diff viewer più veloce e un layout drag-and-drop che permette spostare i vari componenti (chat, editor, anteprima, terminale e diff viewer) in base alle esigenze.

Claude Code su desktop consente di accedere agli stessi plugin (locali o centralizzati) della versione a riga di comando. Il supporto SSH è stato esteso a macOS e Linux, quindi è possibile avviare sessioni verso macchine remote da entrambe le piattaforme. La nuova app è disponibile per gli utenti con abbonamento Pro, Max, Enterprise e Team.

Routine in Claude Code

Anthropic ha annunciato anche le routine in Claude Code. Lo sviluppatore deve configurare l’automazione solo una volta. Verrà quindi eseguita in base alla pianificazione, all’evento o alla chiamata API (senza la necessità di mantenere attiva la sessione).

Le routine sono disponibili per gli utenti con i piani Pro (5 al giorno), Max (15 al giorno), Enterprise (25 al giorno) e Team (25 al giorno). Le routine extra sono a pagamento.