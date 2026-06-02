Restrizioni under 13 di Instagram anche su Facebook e Messenger

Meta ha comunicato che le restrizioni di Instagram per gli account degli adolescenti, annunciate a metà ottobre 2025 e aggiornate ad aprile, sono disponibili in tutto il mondo anche su Facebook e Messenger. L’azienda di Menlo Park ha inoltre avviato i test per un’altra funzionalità.

Meno contenuti ripetitivi su Instagram

Meta aveva introdotto restrizioni basate sulla classificazione PG-13 usata per i film negli Stati Uniti. In seguito alla diffida della MPA (Motion Picture Association), l’azienda di Menlo Park ha eliminato ogni riferimento a PG-13 e specificato che le restrizioni sono solo ispirate alla classificazione.

Ora le impostazioni degli account per impedire la visualizzazione di contenuti inappropriati o l’interazione con adulti sconosciuti è stata estesa anche a Facebook e Messenger in tutto il mondo. In dettaglio, la nuova impostazione predefinita 13+ di Facebook nasconde i contenuti inappropriati per gli adolescenti in Feed e Reel. Viene inoltre limitata l’interazione con Profili, Pagine, Gruppi ed Eventi che pubblicano principalmente contenuti inappropriati. L’impostazione predefinita 13+ su Messenger limita invece la possibilità per gli adolescenti di visualizzare link a contenuti inappropriati su Facebook o di chattare con account che condividono principalmente contenuti inappropriati.

Entro fine anno, su Facebook e Messenger arriverà anche l’impostazione Limited Content che consente ai genitori di scegliere maggiori restrizioni, ovvero bloccare la visualizzazione di più contenuti e disattivare visualizzazione, scrittura e ricezione di commenti ai post.

Solo su Instagram sono stati avviati i test per un’altra funzionalità. Gli account con impostazione 13+ vedranno meno post sugli stessi argomenti non adatti all’età, tra cui ansia, perdita di peso e nutrizione, in Feed, Esplora e Reel. Questi argomenti non violano le regole del servizio, ma il “consumo” eccessivo potrebbe avere conseguenze negative sulla salute mentale degli adolescenti.