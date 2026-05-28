Outlook per Windows avrà finalmente la casella unificata

La casella unificata esiste su Outlook per Mac da anni, e anche su Outlook mobile. Ma su Outlook per Windows, la versione che Microsoft spinge come sostituto del client desktop classico, no. Per chi ha più account email, passare da uno all’altro significava cliccare, aspettare, cliccare di nuovo. Microsoft ha finalmente aggiunto la vista “Tutti gli account” alla roadmap di Microsoft 365, con roll out previsto da agosto.

Outlook per Windows aggiunge la vista Tutti gli account, come funzionerà

Per chi ha più account email su Outlook, la vista Tutti gli account mostrerà tutte le inbox in un unico posto, ma senza unirle. Ogni account resta separato sotto, ma la vista aggrega tutto per leggere, cancellare, spostare, archiviare e contrassegnare messaggi da tutti gli account senza cambiare per forza casella.

Nella versione iniziale, la ricerca funzionerà solo nell’account principale. La ricerca tra account e il supporto per le caselle condivise arriveranno in rilasci successivi. L’integrazione Copilot è inclusa fin dall’inizio.

Microsoft aggiunge funzionalità AI a Outlook ogni settimana, Copilot agentico che gestisce la inbox, Copilot che risponde alle email, Copilot che analizza il calendario. Ma la vista unificata, che non richiede AI, non richiede cloud computing, non richiede modelli linguistici, mancava per anni.

Gli utenti hanno compilato feedback, si sono lamentati online e hanno inventato trucchetti per avere qualcosa che assomigliasse a una inbox unificata. La risposta di Microsoft è arrivata, tardi, ma almeno è arrivata.

Disponibilità

La funzione è prevista per il roll out mondiale su web (che significa sia browser che versione Windows) con disponibilità generale, senza periodo di anteprima. Appuntamento ad agosto 2026.