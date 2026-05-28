Come anticipato a fine gennaio, Meta ha annunciato gli abbonamenti Plus per Facebook, Instagram e WhatsApp. I test per gli ultimi due servizi erano iniziati a fine marzo e fine aprile. Arriveranno anche abbonamenti dedicati a creator e aziende, oltre agli abbonamenti per l’uso avanzato di Meta AI.

Doppi abbonamenti in Europa

Gli abbonamenti permettono di accedere a funzionalità premium che possono essere sfruttate per migliorare le interazioni con altri utenti. I prezzi sono 2,99 dollari/mese per WhatsApp Plus, 3,99 dollari/mese per Facebook Plus e 3,99 dollari/mese per Instagram Plus. I prezzi dovrebbero essere gli stessi in euro. Non sostituiscono Meta Verified, l’abbonamento che offre verifica (badge blu), protezione contro furti di identità e supporto dedicato.

Le funzionalità premium di Facebook Plus e Instagram Plus sono simili. Gli utenti possono scegliere l’icona dell’app, cambiare il tipo di caratteri per la biografia del profilo, impostare a 48 ore la durata delle storie, vedere quante persone hanno rivisto una storia, cercare il nome degli utenti che hanno visto una storia e inviare reazioni animate Super Heart, come si vede nel video pubblicato su Instagram da Naomi Gleit (head of product).

Tra le funzionalità esclusive di WhatsApp Plus ci sono temi, suonerie personalizzate, più chat fissate (fino a 20), personalizzazione delle liste e sticker aggiuntivi. L’azienda di Menlo Park ha inoltre avviato i test di altri abbonamenti con il brand Meta One in alcuni paesi.

Meta AI rimane gratuito, ma chi vuole generare più immagini e video, sfruttare la capacità di ragionamento più avanzata e incrementare i limiti di utilizzo può sottoscrivere gli abbonamento Meta One Plus (7,99 dollari/mese) o Meta One Premium (19,99 dollari/mese). Sono inizialmente disponibili in Bolivia, Guatemala e Singapore.

Nei prossimi giorni verranno infine avviati i test per gli abbonamenti Meta One Essential (14,99 dollari/mese) e Meta One Advanced (49,99 dollari/mese) riservati a creator e aziende. Oltre alle funzionalità di Meta Verified ci sono quelle che permettono di ottenere una maggiore visibilità nei risultati delle ricerche e nei reel. Saranno inizialmente disponibili in alcuni paesi, tra cui Marocco, Arabia Saudita, Thailandia e Bangladesh.

In Europa è possibile sottoscrivere abbonamenti per Facebook e Instagram (5,99 euro/mese) che consentono di eliminare la pubblicità. La Commissione europea ha inflitto una sanzione di 200 milioni di euro per la violazione del Digital Markets Act. I nuovi abbonamenti Plus sono distinti, quindi serviranno due abbonamenti per rimuovere le inserzioni da Facebook e Instagram.