Abbonamenti premium per Facebook, Instagram e WhatsApp

Meta ha comunicato l’avvio dei test per abbonamenti premium che permetteranno agli utenti di accedere a funzionalità esclusive di Facebook, Instagram e WhatsApp. Quasi certamente includeranno gli agenti AI di Manus. Potrebbero anche consentire l’accesso ai modelli più avanzati di Meta AI.

L’azienda di Menlo Park offre già un abbonamento tramite Meta Verified, ma è dedicato alle aziende. In Europa sono inoltre disponibili le versioni a pagamento di Facebook e Instagram (5,99 euro/mese) che permettono di eliminare le inserzioni. La Commissione europea ha stabilito la violazione del DMA e inflitto una sanzione di 200 milioni di euro (Meta dovrebbe offrire un’alternativa).

Questi abbonamenti sono tuttavia distinti da quelli che l’azienda di Menlo Park testerà nel corso dei prossimi mesi. Come ha scoperto lo sviluppatore Alessandro Paluzzi nell’app di Instagram, una delle funzionalità premium sarà quasi certamente l’accesso agli agenti AI di Manus. Meta offrirà inoltre un numero maggiore di generazioni video con Vibes (attualmente gratuito).

I test riguarderanno varie combinazioni di funzionalità esclusive per le tre app. Paluzzi ha scoperto alcune di esse nell’app di Instagram, tra cui la possibilità di creare elenchi di pubblico illimitati, visualizzare un elenco di follower che non seguono l’utente e vedere una Storia evitando che chi l’ha pubblicata si accorga della visualizzazione.

Una delle funzionalità premium di WhatsApp potrebbe essere quella che consente di eliminare la pubblicità nei Canali e negli Aggiornamenti di stato. Gli esperti di WABetaInfo hanno trovato la relativa opzione nell’app beta 2.26.3.9 per Android. L’abbonamento è 4 euro/mese. Al momento sembra riservato ai paesi europei e al Regno Unito, ma potrebbe arrivare in tutto il mondo.