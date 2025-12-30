Meta compra Manus, la mosca bianca del settore AI

Meta conclude l’anno con l’acquisizione di Manus, forse la startup più in vista del 2025 nell’ambito dell’intelligenza artificiale. Uscita allo scoperto a marzo, l’azienda ha sede a Singapore ed è stata capace di attirare l’attenzione (anche degli investitori) fin dal primo momento, grazie a una demo che ha mostrato il suo agente AI in azione, ritenuti in grado di superare le prestazioni offerte da alternative ben più note come quelle di OpenAI.

Secondo il Wall Street Journal, per giungere all’accordo il gruppo di Mark Zuckerberg avrebbe staccato un assegno da oltre 2 miliardi di dollari. La società rappresenta un’eccezione nel settore, rivelandosi capace di generare entrate per un fatturato annuo superiore ai 100 milioni di dollari grazie alle sottoscrizioni proposte, con prezzi mensili piuttosto elevati, da 39 a 199 dollari.

In seguito all’acquisizione, Manus continuerà a operare in modo indipendente, ma il suo team si unirà a quello di Meta. Sarà tagliato ogni legame con gli investitori cinesi e i suoi servizi non saranno più offerti nel paese asiatico. Questo per evitare qualsiasi tipo di problematica legata alle tensioni tra Washington e Pechino, anche e soprattutto per quanto riguarda il trattamento dei dati.

L’obiettivo di breve termine è quello di integrare l’agente AI sviluppato nei prodotti dell’ecosistema come Facebook, Instagram e WhatsApp. Staremo a vedere con quali modalità, essendo già presente il chatbot addestrato in casa (Meta AI). È una tecnologia di uso generale , progettata per aiutare gli utenti a gestire ricerche, automazione e compiti complessi .

Una mosca bianca per il settore

Cosa ha comprato Meta? Una startup e il suo prodotto, certo, ma ancor prima un modello di business che almeno stando a quanto dichiarato in via ufficiale è in grado di creare profitto con l’AI. Una mosca bianca, considerando la fatica con cui i big del settore stanno cercando di monetizzare i loro investimenti. Non è un caso se il numero uno di un colosso come Google ha iniziato a parlare apertamente di una bolla che potrebbe scoppiare.