Perché Google ha cambiato le icone di Gmail e le app Workspace

La settimana scorsa avevamo notato le nuove icone in fase di roll out, sfumature, angoli arrotondati, forme diverse. Google non ne aveva parlato durante il keynote del I/O. Adesso ha dato la spiegazione ufficiale: sono i nuovi loghi per l’era Gemini. Le icone vecchie erano dell’era pre-AI. Le nuove sono “audaci” e “moderne.” In pratica Big G ha deciso che ogni app Workspace con Gemini integrato merita un’identità visiva nuova di zecca.

Nuove icone Workspace, cosa è cambiato (e perché)

Le regole di design che governavano le icone Workspace sono state riscritte. Documenti, Fogli, Slide, Keep, Moduli, Site e Vids non usano più un foglio di carta come sfondo. Calendar, Meet e Chat non sono più rigidamente squadrate. E la regola che imponeva a ogni logo di usare tutti e quattro i colori Google è sparita, Gmail è l’unica eccezione che li conserva.

L’obiettivo è creare maggiore coerenza all’interno della suite, mantenendo ogni applicazione moderna ma immediatamente riconoscibile sullo schermo. In pratica, ogni icona ha ora una forma più distintiva: Fogli non assomiglia più a Slide, e Slide non si confonde più con Documenti. È un cambiamento utile anche nella pratica, quando le icone differivano quasi solo per il colore, trovare quella corretta richiedeva più attenzione del necessario.

L’era Gemini

Il nuovo look coincide con il momento in cui tutte le app Workspace hanno funzionalità AI Gemini integrate. L’evento I/O ha presentato Gmail Live, Documenti Live e una nuova funzione vocale per Keep. Le icone nuove segnalano visivamente che le app sono cambiate, anche se il cambiamento è nel software, non nell’icona.

Google precisa che questi aggiornamenti di design non intaccano alcuna funzionalità o controllo amministrativo. Il roll out avverrà nelle prossime settimane per tutte le app. Per qualche settimana si vedrà alcune icone vecchie e alcune nuove sulla stessa schermata, ma sarà solo un periodo di transizione,