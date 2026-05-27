DuckDuckGo cresce dopo il restyling AI di Google

Per molti utenti, dopo il restyling all’insegna dell’AI, Google non è più Google. Ecco perché in tanti hanno deciso di passare a DuckDuckGo, perché si può non usare l’AI. Le installazioni dell’app DuckDuckGo negli USA sono cresciute del 18,1% settimana su settimana nel periodo 20-25 maggio rispetto alla settimana precedente, con un picco del 30,5% il 25 maggio. Su iOS, la crescita media è stata del 33%, con un picco del 69,9%.

Google ha annunciato che la lista di link blu viene sostituita da un agente AI che risponde alle domande, esegue compiti e monitora argomenti in background. Una parte degli utenti ha risposto andando altrove.

La reazione degli utenti all’AI forzata dopo il restyling della Ricerca Google

Google sta alimentando forzatamente l’AI senza modo di rinunciare ha detto Gabriel Weinberg, CEO di DuckDuckGo. Di conseguenza, i risultati stanno peggiorando, non migliorando. Vogliamo essere il posto che mette gli utenti al comando e permette loro di decidere quanta o quanto poca AI vogliono.

Le visite alla pagina di ricerca senza AI di DuckDuckGo, noai.duckduckgo.com, che disattiva risposte AI e la generazione di immagini, sono cresciute del 22,7% in media, con un picco del 27,7% il 24 maggio. Il trend è più forte negli USA e DuckDuckGo ha continuato a guadagnare utenti durante il weekend del Memorial Day, un periodo in cui normalmente il traffico cala.

DuckDuckGo non è anti-AI, è per la scelta

Il paradosso è che DuckDuckGo non è contro l’AI. Ha un proprio prodotto AI chiamato Duck.ai, gratuito, senza account, con accesso a modelli di Anthropic (Claude 4.5 Haiku), Meta (Llama 4 Scout), Mistral (Small 3 24B) e OpenAI (GPT-5 mini). Tutte le conversazioni sono private: DuckDuckGo rimuove l’indirizzo IP prima che le richieste raggiungano i provider, cancella le conversazioni entro 30 giorni e impedisce che vengano usate per l’addestramento.

Ha anche Search Assist (simile agli AI Overview di Google) e un filtro immagini AI che rimuove le immagini generate dall’AI dai risultati di ricerca. Entrambe le funzionalità sono tra le più popolari dell’azienda, nonostante facciano cose opposte.

Le persone vogliono semplicemente una scelta , ha detto Kamyl Bazbaz, chief communications officer di DuckDuckGo.

L’importanza di poter scegliere

DuckDuckGo ha circa il 2% del mercato della ricerca negli USA, una quota che non è mai riuscita a superare per via dei contratti esclusivi di Google come motore predefinito sui browser. Ma la crescita del 30% in una settimana è il segnale che il restyling AI di Google sta spingendo una fetta di utenti verso alternative che un anno fa non avrebbero considerato.

Non è un esodo di massa. Non minaccia il dominio di Google. Ma è il segno che gli utenti non vogliono un agente AI al posto della lista di link, e che non accettano di non avere scelta.