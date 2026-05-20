La ricerca Google cambia volto: agenti AI e app generate al volo

La barra di ricerca di Google non è più una barra di ricerca. È un punto di ingresso per un ecosistema AI che genera riassunti, crea applicazioni, monitora argomenti e prenota il tavolo per San Valentino chiamando il ristorante al telefono. Al Google I/O 2026, l’azienda ha presentato quello che definisce i cambiamenti più grandi nella storia della Ricerca , e per una volta, l’affermazione non sembra esagerata.

La nuova barra di ricerca di Google

Con il supporto di Gemini 3.5 Flash, la nuova barra di ricerca gestisce meglio le query complesse e aggiunge suggerimenti AI che completano e approfondiscono le domande dell’utente. Il sistema serve soprattutto a unificare AI Overview (i riassunti generati dall’AI nei risultati) e AI Mode (la ricerca conversazionale) in un’esperienza meno frammentata. Se si fa una domanda in linguaggio naturale, si vedrà un AI Overview, ha detto Robby Stein, VP di prodotto per la Ricerca. Se si rivolge una domanda di follow-up, si viene reindirizzati ad AI Mode. Oppure si può saltare direttamente in AI Mode allegando documenti, foto, video e schede Chrome alla barra di ricerca.

Il roll out è a livello globale su desktop e mobile. I risultati tradizionali restano accessibili selezionando la scheda “Web.”

Agenti AI che cercano per conto dell’utente

Quest’estate, gli abbonati AI Pro e AI Ultra avranno accesso ad agenti AI informativi che monitorano argomenti quando non si è online. Si vuole sapere quando la propria band preferita annuncia un tour? L’agente cerca in background e invia una notifica.

Gli agenti si collegano agli altri account Google tramite Personal Intelligence, possono estrarre informazioni da Gmail per personalizzare le risposte. I risultati assomigliano alle risposte di AI Mode: testo, link, video.

Google migliora anche la funzione di prenotazione AI. Quest’estate potrà programmare esperienze e servizi locali al posto dell’utente, e chiamare direttamente attività come toelettatori, saloni di bellezza e servizi di riparazione domestica.

Widget e app generate dalla ricerca

Una funzione di “interfaccia generativa” in arrivo nei prossimi mesi permette di creare widget e app personalizzate direttamente nella ricerca. Le AI Overview possono ora generare visualizzazioni interattive, un diagramma di come funziona un buco nero, per esempio, e includerle nella risposta.

Gli abbonati AI Pro e AI Ultra potranno creare “super app” direttamente nella Ricerca, si chiede a Google di creare un tracker fitness per la casa collegato al meteo e al calendario, e l’AI genera un’app che si può riusare e condividere.

La ricerca Google cambia per sempre

Google sta trasformando la Ricerca da motore che trova pagine web a piattaforma che agisce per conto nostro. Cerca, prenota, chiama e genera app su richiesta. La barra di ricerca diventa l’interfaccia per tutto, e i risultati tradizionali diventano una scheda secondaria chiamata “Web.”

Per i siti web che dipendono dal traffico di Google, è il cambiamento che temevano. Se Google risponde direttamente, genera app e prenota servizi, il clic verso il sito esterno diventa sempre meno necessario. Per gli utenti, è un’evoluzione importante e sarà difficile tornare indietro.