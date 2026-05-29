YouTube, arriva modalità audio e velocità automatica per i podcast

YouTube è la piattaforma dove molti ascoltano podcast, ma fino a oggi li trattava come video qualsiasi. Nessun controllo audio dedicato, nessuna modalità di ascolto, nessun modo per velocizzare automaticamente le parti noiose. Da oggi, gli abbonati Premium su Android ricevono funzionalità che trasformano YouTube in qualcosa che assomiglia un po’ di più a un’app podcast vera. Su iOS arriveranno successivamente.

Podcast su YouTube, arriva la Modalità in movimento

La nuova “on-the-go mode” trasforma YouTube in un lettore audio, con pulsanti di riproduzione più grandi e semplificati, un’immagine fissa al posto del video, e una timeline con i capitoli. YouTube dice che si può attivare dalle impostazioni del video, ma un pop-up apparirà anche se YouTube rileva che ci si sta muovendo mentre si guarda un video.

È la funzionalità che chi ascolta podcast su YouTube chiedeva da anni, non serve il video quando si st camminando, guidando o cucinando. Serve un player audio decente con controlli facili da toccare senza guardare lo schermo.

Velocità automatica

Per chi accelera i podcast per finirli più in fretta, e sono tanti, YouTube aggiunge una funzione di velocità automatica. Basta impostare una velocità minima, e l’AI aggiusta la riproduzione in base al contenuto. Durante i momenti più lenti o meno importanti, accelera, quando il contenuto diventa più denso, torna alla velocità di base.

È un’idea che le app podcast dedicate non hanno ancora implementato in modo così preciso, la velocità è sempre stata un’impostazione fissa. Se funziona bene, potrebbe essere la funzionalità che rende YouTube più efficiente di Spotify o Apple Podcasts per il consumo di episodi lunghi.

Ricerca podcast con AI

YouTube porta Ask Music, la ricerca AI conversazionale nell’app YouTube Music, sui podcast. È possibile chiedere raccomandazioni per genere, attività o creator usando dei prompt. Spotify ha lanciato suggerimenti podcast via chatbot all’inizio dell’anno.

Queste funzionalità, riservate agli utenti Premium, sono il primo segnale che YouTube vuole competere seriamente con Spotify e Apple Podcasts non solo sul catalogo (che è già enorme) ma sull’esperienza di ascolto.