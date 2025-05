Su YouTube arriva la classifica dei podcast più popolari

I podcast sono oramai l’ultimo trend in fatto di streaming audio. I big del settore lo sanno bene, compreso YouTube, che ora permette anche di votare le canzoni preferite all’interno di una playlist collaborativa. Apple per esempio, ha introdotto la nuova playlist “Viral Chart” con le canzoni più popolari sui social, in TV e sul web.

YouTube lancia la classifica dei podcast più seguiti

L’app Podcast di Apple e Spotify vantano già classifiche dei podcast più popolari, YouTube ha deciso di unirsi al club con la sua “Weekly Top Podcast Shows“. Questa classifica, al momento disponibile solo negli Stati Uniti, mette in vetrina i 100 podcast più seguiti sulla piattaforma video.

La classifica, separata dalle sezioni “popular podcasts” e “popular episodes” già presenti sulla pagina dedicata ai podcast di YouTube, viene aggiornata ogni mercoledì in base al tempo di visualizzazione. Non sono contemplati i podcast contrassegnati come clip o Short. YouTube ha spiegato che la “Weekly Top Podcast Shows” vuole celebrare i migliori podcaster.

Uno studio condotto da Edison Research ha rivelato che YouTube è il servizio di podcast più utilizzato dagli ascoltatori statunitensi, superando rivali come Spotify ed Apple Podcast. Non è un caso del resto, se la sezione podcast di YouTube ha raggiunto il traguardo di 1 miliardo di utenti attivi mensili all’inizio di quest’anno.

Disponibilità a livello globale

Per il momento, la classifica “Weekly Top Podcast Shows” è consultabile solo su YouTube negli Stati Uniti. Ma l’azienda ha in programma di estendere la funzionalità ad altri Paesi nei prossimi mesi, oltre a rilasciare nuove funzioni legate ai podcast.