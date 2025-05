YouTube permette di votare le canzoni preferite nelle playlist

YouTube ha annunciato una novità che farà felici gli amanti delle playlist condivise. Ora, infatti, sarà possibile votare le canzoni preferite all’interno delle playlist collaborative, per deciderne insieme l’ordine di riproduzione.

YouTube introduce il voto per le playlist collaborative

Per attivare la funzione di voto, basta creare una nuova playlist. Dopodiché bisogna abilitare l’opzione “Collabora”, impostandola come “Non in elenco” o “Pubblica”. Con il pulsante “Condividi”, si ottiene il link da inviare agli amici. Il meccanismo è brutalmente semplice: pollice su, vivi; pollice giù, muori. I pezzi amati dalla maggioranza schizzano in cima alla lista, mentre quelli bocciati precipitano in fondo, condannati all’oblio o quasi. Finalmente giustizia è stata fatta per chi ha sempre subito le scelte musicali degli amici…

YouTube permette anche di personalizzare le impostazioni di voto. Si può scegliere tra tre opzioni:

“Tutti”: chiunque abbia un account YouTube potrà votare;

“Solo collaboratori”: il voto sarà riservato a chi è stato aggiunto come collaboratore alla playlist;

“Disattivato”: la funzione di voto verrà disabilitata.

Questa flessibilità permette di adattare la feature alle diverse esigenze, che si tratti di una festa tra amici o di una playlist pubblica aperta a tutti.

Un modo per rendere la musica più social

L’introduzione del voto nelle playlist collaborative è una mossa furba. In questo modo, infatti, YouTube trasforma l’ascolto passivo in un’esperienza da protagonisti. Non più solo spettatori della selezione altrui, ma giudici attivi.