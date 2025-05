Shazam Viral Chart, la classifica dei brani più popolari nel mondo

Shazam lancia una nuova sezione chiamata Viral Chart. Questa classifica permette di ascoltare le canzoni più popolari del momento social, in TV e altrove.

Per chi non lo sapesse, Shazam è stato creato da una società britannica nel 2002 e successivamente acquisito da Apple. Ma non si limita a lavorare con i prodotti della Mela. L’app si integra anche con gli smart glasses Ray-Ban di Meta, ad esempio. Basta dire “Hey Meta, riconosci questa canzone con Shazam” per identificare il brano senza usare le mani.

Shazam nel 2024 ha raggiunto un traguardo impressionante. Ha identificato 100 miliardi di brani in tutto il mondo, dalla sua nascita oltre vent’anni fa. Questo risultato non è solo un record di cui andare fieri, ma anche il segno tangibile di quanto sia diventato indispensabile per milioni di utenti.

Musica virale? Ora c’è una classifica ufficiale firmata Shazam: Viral Chart

Viral Chart di Shazam si nutre delle canzoni di tendenza sulle piattaforme social come TikTok, sui servizi di streaming e in molti altri luoghi. La versione globale della classifica elenca ben 50 brani alla volta, mentre le liste specifiche per ogni Paese si limitano a 25 canzoni.

Apple sfrutta i dati raccolti da milioni di ascoltatori che utilizzano il pulsante Shazam per identificare le canzoni che sentono intorno a loro. Questi brani popolari sono disponibili anche attraverso una playlist dedicata su Apple Music, chiamata appunto “Viral Chart”, che viene aggiornata quotidianamente.

Recentemente, Apple ha anche aggiunto il supporto per Music Haptics di iOS 18, che sfrutta il Taptic Engine dell’iPhone per riprodurre tap, texture e vibrazioni raffinate in sincronia con le canzoni.