Shazam: su iOS 18 arriva la funzione Music Haptics

Shazam, la nota app di riconoscimento musicale che è stata acquisita da Apple nel 2018, si aggiorna introducendo la nuova funzione Music Haptics su iOS 18, andando a segnare un altro passo in avanti verso la sempre maggiore integrazione con l’ecosistema del colosso di Cupertino, in special modo con Apple Music.

Shazam: Music Haptics su iOS 18

Andando più in dettaglio, la funzione Music Haptics sfrutta il Taptic Engine presente su iPhone per sincronizzare vibrazioni e tocchi con l’audio di una canzone che sta suonando in Apple Music, Apple Music Classical e ora anche in Shazam. Detta in altri termini, durante la riproduzione di una canzone tramite Shazam o Apple Music, si sentono leggere vibrazioni che seguono il ritmo della musica, creando una connessione più immersiva tra l’utente e il brano.

La funzione è fruibile su iPhone 12 e modelli successivi, escluso iPhone SE di terza generazione, e richiede la connessione a una rete Wi-Fi o cellulare. È possibile attivare la funzione Music Haptics accedendo alla sezione Impostazioni di iOS, selezionando poi la voce Accessibilità e quella Feedback aptici musica.

È bene tenere presente che la funzione Music Haptics non funziona su Shazam per le canzoni che sono collegate a Spotify, cosa che va a riflettere a tutto tondo la strategia del gruppo capitanato da Tim Cook di spingere sul proprio servizio di streaming musicale.

Chi non ha installato Shazam su iPhone, può comunque fruire delle relative funzioni tramite iOS 18, in quanto il sistema offre il supporto per il riconoscimento musicale direttamente dal Centro di Controllo.