BPER Banca: servizi down, home banking irraggiungibile

Si sono moltiplicate rapidamente le segnalazioni relative a un down per i servizi online di BPER Banca. Come sempre, i feedback sono raccolti dal portale Downdetector. I primi riscontri intorno a mezzogiorno, fino a raggiungere il picco un’ora e mezza più tardi.

Il down di BPER Banca del 2 maggio 2025

Prendendo come riferimento il portale, pare che non si tratti dell’unica realtà del mondo finanziario a vivere una giornata difficile. Nel corso delle ultime due ore c’è stato un incremento delle segnalazioni anche per Banco BPM, per Nexi, per Intesa Sanpaolo (i cui malfunzionamenti sono stati frequenti nel corso degli ultimi mesi), per Visa e per Mastercard.

Già nella giornata di ieri, alcuni clienti di BPER Banca hanno riscontrato un problema con il plafond, risolto nel giro di poche ore. Queste le testimonianze: Ok mi hanno aggiornato il plafond. Credo che sia questione di minuti per tutti. Un disagio così mai visto. Follia , Così mi fanno salire solamente ansia , Altri hanno ricevuto la riattivazione del plafond? . Aggiorneremo questo articolo per seguire l’evoluzione di quanto sta accadendo.

Quando un disservizio riguarda l’home banking, il saldo di un conto corrente o le carte di credito, la preoccupazione è più che legittima. Il numero di telefono dell’istituto da chiamare per ricevere assistenza è 059 42 42 . Altri recapiti e metodi di contatto sono riportati sulle pagine del sito ufficiale.

… in aggiornamento